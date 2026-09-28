Пенчо Милков ще отличи шестима утвърдени русенски културни дейци

Пенчо Милков ще се срещне с изявени русенски културни дейци на 1 октомври /четвъртък/ – Международния ден на музиката и поезията и Международния ден на възрастните хора. Събитието ще се състои от 10 ч. в Заседателната зала на Община Русе, където кметът ще връчи знаци на признание на шестима русенци, които през 2026 г. отбелязват кръгли или полукръгли годишнини, съобщиха от община Русе.

Негови гости ще бъдат: Вяра Косева – дългогодишен читалищен деец и активен организатор на културното сътрудничество между Русе и Румъния; Дора Янева - поетеса, журналист и преводач на скандинавска и балтийска литература; Володя Кенарев - утвърден русенски художник и живописец с десетки изложби у нас и в чужбина; Хрисанд Хрисандов - художник и дългогодишен участник в художествения живот на града; доц. д-р Руси Русев - филолог, литературовед и уважаван преподавател в Русенския университет и журналистът Александър Недков, автор на документални филми, книги и публицистични материали.

Срещата ще бъде възможност кметът да разговаря с отличените за техния професионален път и приноса им към културния живот на Русе, както и лично да изрази признанието на общината за годините, посветени на града и неговата културна среда. На срещата ще присъстват също и техни близки, както и представители на местната и държавна власт и представители на културните институти.

„Искаме тази среща да се превърне в традиция на Община Русе и всяка година около 1 октомври да събира и отличава хората, които с труда и таланта си са допринесли за културния живот на нашия град. Това е начин да отдадем уважение на техния път, но и да покажем на следващите поколения кои са личностите, оставили своя отпечатък върху културата на Русе", заяви кметът Пенчо Милков.