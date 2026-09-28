Ефремова: Застаряването на населението повишава значението на човешкия капитал

Адаптирането към демографските промени трябва да бъде свързано пряко с пазара на труда. Застаряването на населението означава, че човешкият капитал в България ще бъде все по-ценен, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на заключителната конференция за представяне на междинната оценка на Световната банка на демографската стратегия на България. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Ефремова подчерта, че не трябва хора, които искат и могат да работят, да остават извън пазара на труда – независимо дали причината е възрастова, липса на подходящи умения или здравословни ограничения. „Важно е политиките не само да задържат хората на пазара на труда, но и да им позволяват да остават активни, да бъдат продуктивни и да бъдат мотивирани за едно по-добро социално включване", каза тя.

„Демографията често се измерва с различни числа – раждаемост, смъртност, проценти на заетост, застаряване, обезлюдяване на определени части, включително и в България. Можем да използваме много такива термини, но в крайна сметка зад всички тези числа стоят човешки съдби", посочи Ефремова. Тя добави, че демографската политика не е политика само на едно министерство, а политика за бъдещето на страната. По думите ѝ част от този процес са решенията на младите хора дали да останат в България, на семействата дали и кога да имат деца, както и дали и как ще продължат да работят хората в по-зряла възраст.

Сред важните акценти в работата на МТСП е подкрепата за родителството и семействата чрез различни инструменти и бюджетни инвестиции, посочи Ефремова. Тя постави акцент и върху възможностите за съчетаване на работа и родителство, както и върху гъвкавите форми на заетост. По думите ѝ целта е да се предоставят сигурност и предвидимост.

По думите на министъра остаряването не трябва да бъде разглеждано единствено като предизвикателство пред социалните системи, а и като възможност. Ефремова акцентира върху значението на дългосрочната грижа и развитието на мрежата от социални услуги. Тя обясни, че през последните години са направени значителни инвестиции за изграждането на стотици нови социални услуги и за обновяването на съществуващи услуги за възрастни хора, включително с ресурс от Европейския съюз и Плана за възстановяване и устойчивост. „Грижата за хората преди всичко е инвестиция", подчерта тя и допълни, че е важно тази грижа да бъде предоставяна навреме, да бъде достъпна и качествена и да бъде възможно най-близо до хората.

Министър Ефремова обърна внимание и на регионалните дисбаланси и обезлюдяването на части от страната. По думите ѝ демографските процеси изискват съвместни действия на държавата, местната власт и бизнеса, така че да се създават условия за работа, развитие и достъп до качествени публични услуги в различните региони. „Демографската политика не е политика на числата, на статистиката. Тя е политика за хората", заяви в заключение министърът на труда и социалната политика, цитирана от БТА.

Преди дни министър Ефремова участва в обсъждането на доклада на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за напредъка в областта на социалната и солидарна икономика. Дискусията се проведе в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, САЩ.