1420 деца извоюваха Балкански рекорд по замесване на ритуални хлябове от най-много деца за Добрич, съобщи Ангел Ангелов от Музея на хляба и традиционните храни в Копривщица. Той беше модератор на месенето на хляб от деца и ученици на фестивала „Пътят на хляба", който се проведе в града.

"Сертификатът за рекорда го връчихме на зам.-кмета на града Владимир Трендафилов", добави той. Сертификатът се издава от фондацията „Национален тръст за съхранение на културно-историческото наследство в България".

„Имаше изключително голям интерес от децата. По-сериозен интерес имаше от баби, майки, лели и др. В първия ден на фестивала ни донесоха кафе и мекици, във втория – изключителен местен деликатес – малай със сирене /като бърза баница, но от царевично брашно/", добавя Ангелов. Той признава, че програмата е била наситена, тъй като на ден е имало по 6 месения или 18 месения за три дни.

СНИМКА: Дияна Райнова

„Тестото го носихме ние. Децата трябваше да го месят, да го докарат до пластичност. Децата от детските градини работиха само с пълнозърнесто тесто, защото са малки и това тесто е по-лесно за обработване, и правиха питки. Втория и третия ден учениците месиха билкови теста. Омесеното хлебче се носи у дома, където се изпича. Не се яде. То е наречено за защита на семейството", обяснява Ангелов. Освен сертификата на общината, всяко дете получи своя сертификат за участие.

„По-важното е, че с деца и родители обсъждахме надълго и нашироко за хляба и хлябовете, които бяхме направили в изложба за фестивала. В нея имаше седем ритуални хляба от района – от село Дуранкулак, през Балчик, до Добрич. Хлябовете бяха за различни празници – Никулден, Гергьовден и т.н", разказва Ангелов.

Това е първи балкански рекорд, организаторите на фестивала в Добрич имат амбицията още отсега да започнат подготовка за подобряването му. Ангелов вярва , че този пример може да бъде последван и от други градове.