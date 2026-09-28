Георг Георгиев в Кочани: Отказът Ива Михайлова да се лекува е тенденциозен

Това, което виждаме е отказът Ива да се прибере и лекува в България въпреки влошаващото ѝ се състояние, заяви българският депутат от партия ГЕРБ Георг Георгиев пред български медии в Кочани в Северна Македония, където продължава делото срещу Ива Михайлова за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал човек.

Михайлова, която е с двойно гражданство – българско и на Северна Македония, е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Произшествието, в което няколко души, включително тя самата, са пострадали се случва в началото на октомври 2025 г. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ се позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите й на гръбнака.

"Това, което виждаме е отказът Ива да се прибере и лекува в България въпреки влошаващото ѝ се състояние Това вече е една тенденциозност, предвид и това, че няколко пъти вече тя е била обект на подобен отказ. Това няма нищо общо с наказателното дело", коментира Георгиев.

Той подчерта, че присъствието му днес в Кочани е продължение на един траен ангажимент на ГЕРБ за съблюдаване правото на честен и справедлив процес за Ива.

"Това, че властите в Република Северна Македония не обръщат внимание на здравето на един млад човек, който очевидно няма нито намерение да се укрие, нито намерение да избегне правосъдие, което, надяваме се, честно ще предостави Република Северна Македония, демонстрира една друга нагласа, която, за съжаление, ние не можем да твърдим, че напълно и обективно спазва човешките права. Всеки има право да се бори за здравето си и за живота си, всеки има право да се защити и ние се надяваме, че този процес ще покаже именно тази зрялост – обективно да се съблюдава това, което ние в демократичните общества разбираме като честен, отворен, справедлив и прозрачен процес", подчерта депутатът, цитиран от БТА.

По думите на Ива Михайлова, вече осем молби – четири до съда в Кочани и четири до Апелативния съд в Щип – с искане да ѝ бъде позволено лечение, което не се прилага в Северна Македония, но се осъществява в България, Израел и Турция, са отхвърлени, въпреки предоставените заключения на компетентна здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ.