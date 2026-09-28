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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23637677 www.24chasa.bg

Работничка пострада при катастрофа между панагюрски села

Диана Варникова

[email protected]

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Линейка е откарала пострадалата в болница

Жена, която пътувала в автобус, пълен с работници, е пострадала при инцидент на пътя между селата Левски и Попинци. Катастрофата станала малко преди полунощ в събота срещу неделя. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

52-годишен водач на автобус „Сетра" от гр. Пазарджик пътувал по посока за Пазарджик и превозвал работници. Мъжът загубил управление над возилото и то се ударило в крайпътна мантинела.

В резултат на това е пострадала пътуващата в автобуса 51-годишна жена от село Попинци. Тя е транспортирана от екип на „Спешна помощ" в панагюрската болница с фрактури на ребрата, без опасност за живота. На мястото е извършен оглед от дежурна група на РУ-Панагюрище.

Пробите са употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

Линейка е откарала пострадалата в болница

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