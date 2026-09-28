Почина отец Георги Атанасов, служил десетилетия в Родопите

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На 67-годишна възраст почина дългогодишният смолянски свещеник отец Георги Атанасов Атанасов. Той се престави в Господа на 28 септември 2026 г. след кратко боледуване, написа Пловдивска света митрополия.

Отец Георги бе енорийски свещеник и председател на Църковното настоятелство при храм „Св. Георги" в Смолян. Повече от три десетилетия неговият живот бе свързан с православната църква и с хората от Смолянска духовна околия.

Роден е на 9 май 1959 г. През 1993 г. е ръкоположен за дякон от приснопаметния Пловдивски митрополит Арсений. От 15 април същата година започва работа като „Дякон по църковната администрация" при Архиерейско наместничество – Асеновград.

Година по-късно, от 1 юли 1994 г., е назначен за енорийски свещеник и председател на църковните настоятелства при храмовете „Св. Георги" и „Св. Дух" в Смолян, както и при храм „Успение Богородично" в с. Турян.

Служението му продължава и в други населени места в Родопите. От 1995 г. отец Георги служи в селата Пещера и Кремене, както и в храм „Св. Възнесение" в Смилян.

През ноември 2006 г. е назначен за втори свещеник при Катедралния храм „Св. Висарион Смолянски" в Смолян.

През годините отец Георги е бил духовна опора за поколения жители на Смолян и околните села. Със своето служение той остава свързан с десетки храмове, празници, кръщенета, венчавки, опела и лични истории на хора от Родопите.

Опелото и погребението ще бъдат на 30 септември (сряда) от 11:00 часа в храм „Св. Георги" в Смолян.