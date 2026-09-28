Социалното предприемачество може едновременно да решава конкретен човешки проблем и да създава нов модел за обществото

През 2026 г. „Добролетие“ беше отличено в конкурса „Големите малки“ на „24 часа” в категория „Социално предприемачество“. За нас тази награда е много повече от признание. Тя е знак, че една идея, започнала от конкретен проблем, може да се превърне в модел с много по-голям обществен смисъл.

„Добролетие“ е социално предприятие клас А, което работи с помощни средства за хора с двигателни затруднения, възрастни хора и техните семейства. Но голямата ни идея не е просто да продаваме инвалидни колички, проходилки, ролатори или болнични легла.

Искаме да създадем „кръг на грижата“, в който помощта не приключва при един човек, а продължава своя път. Когато едно помощно средство престане да бъде нужно на едно семейство, може да достигне до друг човек, който се нуждае от него. В много български домове остават помощни средства, които вече не се използват. Понякога стоят в стая, гараж или мазе с години. В същото време друго семейство търси точно такова средство. За един човек то може да е ненужна вещ. За друг може да означава възможност да излезе от дома си, да се движи по-самостоятелно или просто ежедневието му да стане малко по-леко.

Точно тук започва моделът на „Добролетие“. Даваме възможност помощните средства да получат втори живот. Да бъдат изкупени, проверени, възстановени и отново използвани от човек, който има нужда от тях. Това е едновременно практично решение, форма на кръгова икономика и начин ценен ресурс да не бъде изгубен.

Но постепенно разбрахме, че помощните средства са само една част от проблема. Понякога помощ има.

Липсва връзката между хората

От тази идея се роди инициативата „Предай нататък помощта“. До момента сме провели три събития — в Пловдив, Кричим и Пещера. На тези срещи се събират хора, които имат помощно средство, което вече не използват, хора и семейства, които имат нужда от подкрепа, доброволци, местни организации и хора, които просто искат да бъдат полезни. Тези събития ни показаха нещо много важно. В обществото има желание за помощ. Има хора, които могат да дадат. Има хора, които искат да отделят време. Има вещи, които могат да продължат да бъдат полезни. Често липсва единствено начинът всички те да се намерят. Затова „Добролетие“ започна да гледа на своята работа по различен начин. Не само като на социално предприятие, което работи с помощни средства. А като на бъдеща „мрежа на грижата”. От няколко събития към по-голям модел. Следващата стъпка предстои още тази година. През ноември планираме съвместно с община Пловдив едноседмично събитие, което да развие идеята на „Предай нататък помощта“ в още по-голям мащаб. Целта не е просто за една седмица да съберем повече хора. Искаме да покажем как една местна общност може да създаде устойчив модел на взаимопомощ — такъв, който остава и след края на събитието. Защото голямата ни мечта е след време подобни общности да съществуват на много места в България.

Местни хора да знаят кой има нужда от помощ

Кой разполага с помощно средство.

Кой може да помогне с транспорт.

Кой може да отдели няколко часа като доброволец.

Коя местна организация може да свърже хората.

Коя компания може да включи своите служители.

Коя община може да подкрепи инициативата.

Тази визия постепенно намира и своето дигитално продължение чрез платформата „Сърце в действие”. Идеята е физическите срещи и местните общности да могат да останат свързани и след края на едно събитие.

Някой има количка, която вече не използва.

Някой друг я търси.

Трети човек има автомобил и може да помогне с транспортирането.

Четвърти иска да бъде доброволец.

Това вече не е единичен акт на дарение. Това е система, в която помощта се предава нататък. Наградата е признание за социалната значимост на нашите инициативи. Отличието от „Големите малки“ е важна стъпка за „Добролетие“, защото показва, че социалното предприемачество може едновременно да решава конкретен човешки проблем и да създава нов модел за обществото. Но за нас наградата не е финал.Тя е начало на следващия етап. Искаме да дадем втори живот на повече помощни средства. Да свържем повече хора. Да създадем повече местни общности. И постепенно „Предай нататък помощта“ да се превърне от поредица събития в култура на взаимопомощ.

Защото вярваме в нещо много просто:

Помощта има най-голяма стойност, когато не спира при един човек. Когато продължава нататък - от човек на човек, от семейство на семейство, от град на град.

Предай нататък помощта!