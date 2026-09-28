БСП: Опитите за уязвяване на Илияна Йотова са проява на политическо безсилие

Противопоставяме се на опитите за политическа саморазправа с Илияна Йотова след участието ѝ в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Това пишат от БСП в своя позиция.

Позиция, обявена от 51 държави на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, която призовава Русия незабавно да прекрати огъня в Украйна и последвалите реакции на президента Илияна Йотова и външното ни министерство предизвикаха силен дебат у нас, който реално беляза същинския старт на предизборната кампания.

Прездентът Йотова обясни в четвъртък вечерта, че въпросното изявление не се подписва и е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк. "Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него", обяви тя в социалните мрежи. А от МВнР добавиха, че националната позиция е била защитена преди това - в изявлението на държавния глава пред събранието в Ню Йорк.

"Изпълнителното бюро на БСП изразява своята категорична подкрепа за позициите на президента Илияна Йотова и остро осъжда координираните атаки срещу нея. Опитите да бъде уязвен българският държавен глава заради последователното отстояване на националния интерес на най-високата международна трибуна в Ню Йорк са проява на политическо безсилие", добавят оттам.

Оттам пишат още, че позицията на президента Йотова в ООН е единствената разумна и национално отговорна позиция, като изброяват следните причини:

- Защита на мира и дипломацията: Отказът да се присъедини сляпо към декларации, които затварят вратата пред преговорите, не е ущърб за България, а доказателство за държавническо мислене. Времето доказа, че военното решение на конфликта в Украйна води единствено до ескалация, икономическа разруха и безсмислени човешки жертви.

- Гласът на разума в Европа: Призивът на Илияна Йотова за възстановяване на дипломатическите канали отразява истинските настроения на по-голямата част от българското общество, което не желае страната ни да бъде въвличана в геополитически авантюри.

- Въвеждането на формулата на "Европа на мира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност." Тя всъщност съдържа конкретното опровержение на упорито натрапваното твърдение, че мир в Украйна е невъзможен и единственото решение е ускорена милитаризация и подготовка за война срещу Русия.

От партията настояват да се спре с използването на външната политика за вътрешнопартийни интриги в навечерието на президентските избори.

"Докато темата в ООН се използва за изкуствено разделение, българските граждани понасят ударите на рекордно поскъпващите горива и несигурността. БСП остава непоклатима в подкрепата си за президента Илияна Йотова и призовава всички леви и центристки сили в България да се обединят около нейната кандидатура за нов мандат, като гарант за балансирана, суверенна и мирна външна политика на страната", завършат от партията.