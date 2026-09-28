Скрили от главния секретар на МВР ареста на Бойко Борисов

Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от "Прогресивна България", Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди 4 години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Това заяви пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато вътрешен министър беше Бойко Рашков.

Освен него, показания по делото за длъжностно престъпление срещу бившия премиер Кирил Петков даде и Иван Маджаров. Той е разследващ полицай, присъствал на 17 март 2022 г. при задържането на Борисов.

Симов цитира думи на Тодоров - ден след арестите:

"Как го правите, без да ми бъде докладвано на мен?".

Симов заяви, че и самият той научил за акцията в домовете на Борисов, Арнаудова и Горанов след началото ѝ.

Под клетва Явор Симов разказа, че на 17 март 2022 г. към 19.30 часа бил извикан в Министерския съвет и при влизането му в премиерския кабинет бившият премиер Кирил Петков и бившите министри на финансите и вътрешните работи - Асен Василев и Бойко Рашков, извикали "приповдигнато" в един глас, че Борисов е арестуван.

Симов твърди, че първото прессъобщение, в което като задържана се споменава и Менда Стоянова, както и че става дума разследване на Европейската прокуратура, му било издиктувано лично от Асен Василев. По думите му, бившият финансов министър и експремиерът Петков настоявали на лидера на ГЕРБ да бъде поставени белезници, защото "българският народ иска да види Бойко Борисов с белезници", цитира ги той.

След намесата на самия Явор Симов, с когото се съгласил и Бойко Рашков, ексвътрешният министър предал на някого по телефона да каже на полицейските служители в Банкя, че "ако няма предпоставки по закон, белезници да не се слагат".

Пак по думите на Симов, месец преди арестите темата била обсъждана в кабинета на Кирил Петков. Говорело се, че Борисов има сакове с пари в Банкя и в манастири, като активен в разговора бил медиен съветник на експремиера, чието име той не си спомни.

Делото продължава на 27 октомври, когато показания ще дават бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров и шефът на НСО Емил Тонев, съобщава БНР.

На 17 март 2022 г. бе задържан Бойко Борисов. Заедно с него бяха арестувани и Владислав Горанов и Севделина Арнаудова. Акцията беше извършена по време на кабинета "Петков". Тогава премиерът Кирил Петков твърдеше, че има одобрението на Кьовеши за това и че Европрокуратурата разследва Борисов.

„Европейската прокуратура днес каза това, което ние преди четири години казахме – че изфабрикуваха един процес, за който си поеха отговорност, разбира се. Много дилетантски намесиха името и на Европейската прокуратура, за да е още по-силна манипулацията, още по-мощна и днес беше поредният звучен шамар за измишльотините, които правиха", коментира тази година лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Брюксел.

През 2022 г. съдът обяви на Борисов за незаконен, тъй като в заповедта за 24-часово задържане бил посочен само номер на дело и установени данни за извършено изнудване, без обаче да са посочени никакви факти.