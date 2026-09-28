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За ден 30 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 8 - за наркотици

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Дрегер Снимка: Дима Максимова

В рамките на изминалия ден са установени общо 30 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол –17 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 8, двама са и отказалите тестване. 16986 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 19975 водачи и пътници. Съставени са 5173 фиша и 392 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Дрегер

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