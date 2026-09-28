ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Главболгарстрой в The District 2026: Достъпните жи...

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23638216 www.24chasa.bg

Намериха канабис до кравефермата на затвора в Смолян

Валентин Хаджиев

[email protected]

1196
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Канабисът е намерен в района на обора на Затворническото общежитие в Смолян, където лишени от свобода произвеждат различни видове сирена и кисело мляко. Снимка: Валентин Хаджиев

Канабис е открит пред кравефермата на Затворническото общежитие в Смолян, съобщиха от полицията. При извършената проверка пред обора е намерен свитък, съдържащ 6,49 грама суха зелена растителна маса. Полевият наркотест е реагирал на канабис. По случая е образувано досъдебно производство.

Това не е първият случай на открити наркотични вещества в затворническото общежитие в Смолян. Само през 2026 г. са регистрирани няколко подобни случая.

През март в санитарно помещение е открито 0,29 грама вещество, което при полеви тест е реагирало на амфетамин.

През юли при проверка на помещение в общежитието са намерени 1,96 грама вещество, реагирало на синтетичен канабиноид. В началото на същия месец е установен и друг случай – 3,78 грама суха тревна маса, която също е реагирала на синтетичен канабиноид.

През август при проверка на помещение, обитавано от лишен от свобода, са открити 1,61 грама високорисково наркотично вещество. Полевият тест е реагирал на синтетичен канабиноид.

Затворническото общежитие от открит тип в Смолян се намира в местността Герзовица, извън града, в посока село Мугла. Към него функционира селско стопанство, в което лишени от свобода отглеждат животни. Общежитието разполага и с мандра, в която се произвеждат различни видове сирене и кисело мляко под марката „Герзовица".

Канабисът е намерен в района на обора на Затворническото общежитие в Смолян, където лишени от свобода произвеждат различни видове сирена и кисело мляко. Снимка: Валентин Хаджиев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино