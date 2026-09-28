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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23638308 www.24chasa.bg

Пуснаха BG-Alert заради пожар край Сливен

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КАДЪР: Фейсбук/Margarita Uzunova

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров активира системата BG-Alert заради разрастващ се пожар в източната част на града, в местността Рамануша.

Заради силния вятър съществува опасност огънят да достигне до вилната зона на града. На място са изпратени екипи на пожарната, които предприемат действия за ограничаване на разпространението на пожара, пише БТА. 

Гражданите в района се призовават да бъдат внимателни, да следят указанията на компетентните органи и при необходимост да предприемат действия за безопасността си.

КАДЪР: Фейсбук/Margarita Uzunova

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