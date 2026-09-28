Ученици дариха пари от букети на болни деца в МБАЛ- Пазарджик

Дарение в размер на 4126,10 евро получи Второ педиатрично отделение на МБАЛ–Пазарджик от Основно училище „Любен Каравелов" в Пазарджик. Средствата са събрани в рамките на благотворителната инициатива „Един букет по-малко, една усмивка повече", организирана по случай откриването на новата учебна година. Вместо с цветя учениците, родителите и учителите избраха да започнат годината с урок по добрина.

Първокласници от училището и техните учители предоставиха дарението във Второ педиатрично отделение.

Със своите усмивки, вълнение и искрено желание да помогнат децата трогнаха дълбоко началника на Второ педиатрично отделение д-р Златомира Манолова и целия екип.

„Това не е просто парично дарение. Това е жест, който носи доброта, съпричастност и надежда. Най-вълнуващото е, че тази инициатива идва от деца. Те ни показаха, че всеки може да бъде добър и да помага още от най-ранна възраст.

От името на целия екип на Второ педиатрично отделение към МБАЛ–Пазарджик изказваме своята сърдечна благодарност за събраните и дарени средства. Благодарим на ръководството и учителите на ОУ „Любен Каравелов", на родителите и най-вече на нашите малки дарители, които ни напомниха колко силна може да бъде една детска усмивка и колко голямо значение има доброто, когато е споделено.

За нас тези деца не просто дариха средства. Те дариха надежда. А когато доброто започва от детските сърца, вярваме, че то ще продължи да расте и да достига до все повече хора ", сподели д-р Златомира Манолова.

Екипът на Второ педиатрично отделение благодари за доверието, подкрепата и прекрасния пример, който учениците дадоха с инициативата си.

Така те показаха, че един букет може да бъде заменен с нещо много по-ценно – с надежда, усмивка и грижа за болно дете.