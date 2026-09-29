Кампанията се провежда под мотото „Подкрепяме иДЕЙНИТЕ хора“

Лидл България дава старт на деветото издание на „Ти и Lidl“ – най-голямата грантова програма на компанията, която подкрепя обществено значими проекти и активни местни общности в цялата страна. Тази година инициативата преминава под мотото „Подкрепяме иДЕЙНИТЕ хора“, а проекти, свързани с превенцията на зависимостите и насилието сред младите хора, ще получат допълнително финансиране.

Кандидатстването е отворено от 1 до 31 октомври на платформата ti.lidl.bg.

„Зад всяка положителна промяна стоят хора не само с добри идеи, но готови да ги превърнат в действие. Именно тях поставяме в центъра на деветото издание на „Ти и Lidl“ – иДЕЙНИТЕ хора в местните общности. Тази година заставаме и зад една изключително наболяла тема: превенцията на зависимостите и насилието сред младежите. Защото сега, повече отвсякога е нужна мобилизация на способности и знания, на усърдие и воля в колаборация и без противопоставяне. Търсим проекти, които дават на децата ни здравословна алтернатива чрез спорт, образование, култура и нови умения. За да дадем още по-голям размах на добрите идеи, увеличихме и основното финансиране“, каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

И тази година проектите могат да бъдат подавани в петте тематични области:

#BeLocal – култура, традиции и историческо наследство;

– култура, традиции и историческо наследство; #BeFair – социално равенство и приобщаване;

– социално равенство и приобщаване; #BeGreen – опазване на околната среда;

– опазване на околната среда; #BeActive – активен начин на живот и гражданска ангажираност;

– активен начин на живот и гражданска ангажираност; #BeVocal – медийни и журналистически проекти.

Младежите от 14 до 18-годишна възраст отново могат да подават своите проектни идеи като кандидатстват чрез училище, читалище, организация с нестопанска цел, фондация или сдружение.

Фондонабирането за инициативата ще се случва по познатия начин, с активната подкрепа на клиентите на веригата. От 1 до 31 октомври Lidl ще дарява по 2 евроцента за всеки издаден касов бон във всички свои 147 магазина в България. Дарението се осигурява изцяло от компанията и не променя стойността на покупките за клиентите.

В деветото издание се увеличава и максималният размер на финансирането за проект. В четири от тематичните области – #BeLocal, #BeFair, #BeGreen и #BeActive – проектите могат да получат до 10 000 евро, а в #BeVocal финансирането е до 5000 евро за медийни проекти и до 2000 евро за журналистически проекти. Младежките проекти могат да получат финансиране до 2000 евро.

Специалният фокус в новото издание - темата за превенция на зависимостите и насилието сред младите хора в България, е под надслова „Предложи им посока, преди да го направи улицата!“. Във всяка от петте тематични области, както и сред младежките проекти, отличен проект по фокус темата ще получи допълнителен грант от 1000 евро. Специалният грант е насочен към конкретни решения и програми за превенция, които работят с младите хора чрез различни спортни, културни и образователни активности и подкрепа при рискови ситуации.

Девет години подкрепа за активните хора и местните общности

От старта си през 2017 г. „Ти и Lidl“ подкрепя граждански идеи за подобряване живота на местните общности от цялата страна. До момента инициативата е дарила над 1 млн. евро, с които е подкрепила 240 граждански проекта в 89 населени места. Чрез подкрепените проекти са достигнати над 3,5 млн. души.

„Ти и Lidl“ се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), Български дарителски форум (БДФ) и Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България).

Пълните условия за кандидатстване, критериите за оценка и сроковете за подаване на проектни предложения са публикувани на официалната платформа на инициативата: ti.lidl.bg.