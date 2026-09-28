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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23638509 www.24chasa.bg

Помощи за отопление може да се заявят в 2142 пощенски станции

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„Български пощи“ Снимка: 24 часа

Заявки за помощи за отопление за сезон 2026-2027 година могат да се заявят в 2142 пощенски станции. Това напомнят от държавния пощенски оператор.

За август и септември вече имало заявени с 27% повече от тази услуга, сравнено със същите месеци на 2025 година.
От "Български пощи" съобщават, че общо 76 броя административни услуги на Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Национален осигурителен институт се предлагат в пощенските офиси.

Пълният списък с услугите и пощенски станции е публикуван на уебсайта: https://www.bgpost.bg/financial-services/administrative.

„Български пощи“

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