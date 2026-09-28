Помощи за отопление може да се заявят в 2142 пощенски станции

Заявки за помощи за отопление за сезон 2026-2027 година могат да се заявят в 2142 пощенски станции. Това напомнят от държавния пощенски оператор.
За август и септември вече имало заявени с 27% повече от тази услуга, сравнено със същите месеци на 2025 година.
От "Български пощи" съобщават, че общо 76 броя административни услуги на Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Национален осигурителен институт се предлагат в пощенските офиси.
Пълният списък с услугите и пощенски станции е публикуван на уебсайта: https://www.bgpost.bg/financial-services/administrative.