Ремонтират за близо 1.9 млн. евро основна улица към гара Горна Оряховица

Със символична първа копка днес дадоха старт на големия ремонт на ул. „Цар Освободител" в Горна Оряховица. Проектът обхваща 1,1 км от една от най-важните улици в квартал "Гарата", където хората не помнят ремонти от поне 40 години, съобщи във фейсбук страницата си кметът Николай Рашков.

Предстои цялостна работа по инфраструктурата – реконструкция на съществуващата канализация, изграждане на нова дъждовна канализация и сериозно ново отводняване, основен ремонт на пътната част и тротоарите, както и подмяна на уличното осветление.

Новият канализационен колектор от ул. „Иван Момчилов" до ул. „Янтра" е с дължина 386 м. В посока гаровия площад ще бъде изградена още 120 м смесена канализация, а новата дъждовна канализация ще е с дължина 285 м.

На всички улици, които се заустват в „Цар Освободител", ще има линейни отводнители за поемане на повърхностните води – проблем, който живеещите в района от години и до болка познават. Стойността на целия проект е 1 848 796 евро с ДДС.

Заради започналата работа, до 16 октомври ще бъде затворен участъкът на ул. „Цар Освободител" от кръстовището с ул. „Каймакчалан" до кръстовището с ул. „Иларион Макариополски", обяви кметът.