Как AI помага при рак на гърдата - Симона от Американския колеж публикува в OxJournal

12-класничката иска да учи биомедицина

Слуша тялото си: пие само вода и чай, не яде сладко. Плува, тича всеки ден, играе тенис, кара сърф и ски

Група от 16 ученици от цял свят “преведоха” на разбираем език тежка и сложна медицинска литература, за да разкажат популярно може ли изкуственият интелект да помогне при онкологично заболяване. За целта са изчели стотици страници на светила в областта, а срещите им онлайн са се провели през четири уикенда през лятото. Заради часовата разлика много от бъдещите учени са работили и през нощта - участниците са от Индия, Китай, Пуерто Рико, Канада, САЩ, Испания, Великобритания, всички на възраст от 15 до 18 г.

България е представена от 12-класничката от Американския колеж в София Симона Кръстева. За да се включи в екипа, е кандидатствала по програма за стаж на Oxford Scholastica Academy. Трудът на тийнейджърите завършил със статията “Рак на гърдата: Използване на изкуствен интелект за откриване и диагностика”, публикувана в престижното международно издание OxJournal.

“Стигнахме до заключението, че изкуственият интелект определено може да помага с

разчитането на медицински изображения,

клинични проучвания, защото работи с много голяма база данни. Бързо и лесно прави анализи, спестява много работа на лекарите. И все пак не може да му се вярва 100% и със сигурност трябва да мине и през очите на човека”, казва авторитетно Симона.

Иска да следва биомедицина във Великобритания. Супермотивирана е да влезе в добър университет. Интересни са ѝ процесите, които протичат в човешкото тяло. “Много е важно какво му помага и какво му вреди. От няколко години това представлява огромен интерес за мен. Започнах да наблюдавам как се променя моето тяло и ми стана изключително интересно да разбера какво стои зад тези промени и как аз бих могла да им повлияя”, разказва ученичката.

Благодарна е на своите вдъхновители - учителите по биология и по химия в колежа Араш Арджуманд, Павлина Иванова и Георгия Иванова. Благодарна е въобщи на колежа, който ѝ е помогнал “да израсне, да се развива като личност, да следва интересите си”.

“Програмата на Американския колеж е суперсилна, педагозите водят децата към това, което им харесва, и след това да работят в тази посока и да научават повече и повече. Ако някой не те потупа по рамото, ако не те насърчи, няма как да си успешен. Имам база, на която да стъпя, и оттук нататък да градя”, гордее се с избора си на училище 18-годишното момиче.

Вълнува се от глобалния проблем със затлъстяването при младите. Иска някой ден да познава инструментите как да помогне, защото е убедена, че здравето е най-важното. Щастлива и обогатена е от курса на Oxford Scholastica Academy. Запознала се е с много младежи.

“Беше много интересно преживяване, работиш с хора от много различни нации и виждаш как всеки разсъждава по различен начин”, обяснява Симона. От менторката от Индия научили нещо изключително полезно - как се чете научна литература и как след това се пише. Удобство било, че срещите си всички провеждали от вкъщи. Симона имала късмет, че часовата разлика с Великобритания е само 2 часа.

След като завърши биомедицина, момичето

иска да се върне в България

“За мен биологията е най-любимият предмет и това да разбера тялото как работи е нещо, за което аз наистина горя.” Не иска обаче да става лекар - не може да си представи да гледа открити рани, усмихва се ученичката. Затова е избрала нещо много близко като материя. “Биомедицината повече набляга на клинична и лабораторна работа, а не на пряка работа с пациенти. И всъщност заради това аз реших да предприема това като профил, а не чиста медицина”. Голямата ѝ цел е да помага на хората - да предаде опита и знанията, които трупа и предстои да натрупа. Допуска, че може да се отдаде на козметиката или нутриционизма.

Не е изкушена от професиите на родителите си - баща ѝ е инженер, а майка ѝ - актриса. Цялото семейство обаче инвестира супермного усилия в това да се храни здравословно, да спортува, да се движи.

Симона носи артистизма на майка си. Любимото ѝ хоби е пеенето.

Танцувала е на детската “Евровизия” на участието на Крисия

Била е част от вокалната група “Бонбон” и е излизала на големи български сцени. Пеенето е онова нещо, което много я развлича. След него е спортът.

Практикува пилатес и тича всеки ден. Плува, играе тенис, кара ски, кайт, уиндсърф и колело. Занимавала се е с художествена гимнастика и балет. “Волейболът също ми е изключително на сърце. Даже съм в представителния отбор на колежа по волейбол. Спортувам всичко, което се сетите”, обобщава момичето. И пак се връща на биологията: Това е предметът, за който просто умирам.

Успешно е завършила програмата The Duke of Edinburgh’s International Award. През миналата учебна година е била президент на училищния клуб “3 в 1”, с който организирали различни благотворителни инициативи. Успешно е завършила първо и второ ниво по първа долекарска помощ в БЧК, както и обучение по Здравната програма.

11-и клас в колежа бил напрегнат и тежък, материалът - сериозен, и за да си отличен, се изискват доста усилия. Затова през лятото Симона си дала пълноценна почивка. Обича пътуванията. Била е в Танзания, Занзибар и Турция. На сафари наблюдавала с часове африканските животни и пак не ѝ е стигнало. Интересно е да наблюдавам цикъла на живота им и това отново ми доказа, че харесвам тази сфера, казва отличничката.

По пътя към науката, която помага за здравето, Симона се вглежда първо в себе си. Внимава с какво се храни. Изключила е вредните храни. Пие само чай и вода. Предпочита плодове, зеленчуци и месо. Никакво сладко. Важен е и сънят, напомня тя. Не е крайна обаче, обича разнообразието.

Това се отнася за абсолютно всичко в живота, трябва да има хармония и баланс, мъдро отбелязва момичето. Всъщност тя вече е модерна млада дама - има си приятел, а за да се срещнем, е дошла с кола.