Национален фонд „Култура" обяви отварянето на новата програма „Намеса в обществена среда 2026" с финансиране до 30 000 евро на проект

Национален фонд „Култура" официално откри приема на проектни предложения по целевата програма „Намеса в обществена среда 2026". Срокът за подаване на документи е от 28 септември до 28 октомври, а кандидатстването се извършва изцяло електронно през платформата на Фонда. Инициативата подкрепя културни интервенции в открити обществени пространства, които се използват като платформа за социална ангажираност, ревитализация на пренебрегнати зони и приобщаване на аудитории в малките населени места, съобщават от пресцентъра на община Русе.

Право на участие имат български частни и публични културни организации, народни читалища, както и самоосигуряващи се физически лица с БУЛСТАТ, упражняващи свободна професия в сферата на културата. Програмата осигурява максимално финансиране до 30 000 евро на проект без ограничение за минимален размер. За кандидатстващи с проекти над 10 000 евро се изисква собствен принос от поне 20% от общия бюджет. Одобрените кандидати ще получат 70% авансово плащане при сключване на договора, а останалите 30% ще бъдат изплатени след окончателното отчитане. Финансирането е предоставено в режим „непомощ", поради което правилата на de minimis или други режими на държавна помощ не се прилагат.

Допустимите дейности обхващат сайт-специфични инсталации, интерактивни събития, изложби на открито, графити фестивали, представления и проекти за общностно изкуство. Сред ключовите ограничения са забраната за изграждане на класически паметници, реализирането на еднократни празници без траен ефект, както и използването на съдържание, генерирано с изкуствен интелект.

Пълните условия и формулярите са достъпни в електронната система на адреси konkursi.ncf.bg и ncf.bg, като всички документи с подпис изискват квалифициран електронен подпис (КЕП).

За въпроси кандидатите могат да се свържат с екипа на Фонда на имейл [email protected].