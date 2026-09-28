Откриха обновената писта за лека атлетика на стадиона в Павликени

Официалното откриване на обновената лекоатлетическа писта на стадион „Ганчо Панов" в град Павликени се превърна в празник на спорта с участието на десетки деца от четири спортни клуба. През уикенда те направиха своеобразно освещаване на пистата с демонстративен турнир между спортните клубове по лека атлетика от Павликени, Велико Търново, Свищов и Русе.

Начало на събитието поставиха кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов, националната рекордьорка на дълъг скок и многократната световна шампионка по лека атлетика за ветерани Магдалена Христова и управителят на строителната фирма изпълнител арх. Пламен Трифонов, които прерязаха лентата на обекта.

„Павликени вече има спортно бижу – чрез лекоатлетическата писта с най-високите стандарти, с откритата наскоро комбинирана площадка за други спортове и терена за футбол, какъвто няма и на големите стадиони", каза инж. Емануил Манолов и благодари на всички, ангажирани с изграждането на пистата. „Учредителите на клуба по лека атлетика - Мая, Десислава и Калин, заради техния ентусиазъм и всеотдайност, заслужават тази подкрепа. Община Павликени ще бъде винаги до тях, както е до всички други спортове. Вярвам, че на тази нова писта скоро ще се изяви бъдещия наследник на Йордан Петров – Графа, а на футболния терен скоро ще имаме наследници на Кирил Ракаров, Ганчо Панов, Венчо Съботинов и редица други наши спортисти от историята на град Павликени", каза още кметът.

Треньорите от СКЛА " Йордан Петров - Графа "- гр. Павликени - Мая Илиева, Десислава Божанова и Калин Великов споделиха, че са мечтали точно за такова съоръжение, когато стартираха клуба преди четири години.

Обновяването на лекоатлетическата писта е реализирано по проект „Ремонт и реконструкция на лекоатлетическа писта на стадион „Ганчо Панов" в гр. Павликени" по Споразумение за финансиране, сключено на 28 август 2024 г. между Община Павликени и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проектът е изпълнен по Инвестиционната програма на общините в Република България.

Общата стойност на проекта е 659 422 евро, от които едва 15 952 евро са дофинансирани от Община Павликени.

Обновената писта е с четири коридора, със синтетична настилка, положена върху асфалтова основа. Като част от спортната инфраструктура е доставено и монтирано и водно препятствие. Изградена е и нова отводнителна система, която осигурява надеждното отвеждане на дъждовните води.

Паралелно с дейностите по този проект, и предвид затварянето на стадиона за спортни мероприятия, Община Павликени възложи да бъде подменена и поливната система на футболния терен, която вече има алтернативно захранване, електронно дистанционно управление и други предимства.

Обновеното съоръжение гарантира по-добри и по-сигурни условия за тренировки и състезания, както и възможност лекоатлетите на Павликени да се подготвят още по-пълноценно.

В демонстративния турнир по лека атлетика участваха деца от спортните клубове СКЛА „Йордан Петров – Графа" – Павликени, ЛАСК „Локомотив" – Русе, СК "Етър Атлетик" - Велико Търново и СКЛА "Златен отбор" – Свищов. Атрактивни за публиката бяха и щафетните надпревари между отборите от дете и родител.



