Гълъб Донев: Ще контролирам тези, които злоупотребяват с домашната ракия

Днес цял ден се забавлявам да гледам мемета, посочи той

Контролен орган на обикновените хора, които варят домашна ракия за лична употреба, няма да бъда. Но, да - ще бъда контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия. Това съобщи министърът на финансите Гълъб Донев.

Той поясни „някои неразбрани предложения, които са качили на сайта за обществено обсъждане". По думите му по-специално става въпрос за Закона за акцизите и данъчните складове.

„Днес цял ден се забавлявам да гледам мемета как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората, и ги дебне дали пият домашна ракия или не. Това е изключително забавно за мен", посочи той.

Донев сподели, че 50% от произведената ракия в България идва от дестилерии, които са за домашна употреба или т.нар. „селски казани". „Част от тази ракия постъпва в търговските обекти. Това, което е записано в чл. 38 в Закона за акцизите и данъчните складове е, че такава ракия, произведена при тези условия, не може да бъде държана в обекти с търговска цел", коментира още министърът.

Гълъб Донев заяви, че освен нарушенията, ракия, произведена при неясни условия, води до застрашаване на здравето и живота на хората. „Разписаното в чл. 38, ал. 1 и 2 е именно забраната на произведена по този начин ракия в обектите със стопанско предназначение", разясни и още той.

"Учудвам се на това, че политици не умеят да четат юридически актове, нормативни актове", заяви Донев.

Министърът на финансите призова гражданите „да не се подвеждат по неправилните трактовки на политиците за това, което те не могат да разберат, когато четат нормативни актове". „Това е изключително подвеждащо. Умишлено се подвеждат хората в посока, която е невярна. Пак казвам, че ние не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия няма да му бъде съставен акт, няма да бъде глобен, освен ако не търгува с тази ракия", каза още той.

Донев разкри, че от началото на годината Агенция "Митници" е заловила 15 000 литра ракия, която се предлага в търговски обекти. Контролът се случва от страна на Агенция "Митници", както е било и досега.

В проект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, предложен за обществено обсъждане от финансовото министерство пише, че "се забранява държането на произведени в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии), от лица, които са различни от получателя по издадения акцизен данъчен документ или от лица, които не са членове на неговото семейство".

Забрана за домашното питие се въвежда и за внасянето, съхранението и продажбата й в магазини, ресторанти, офиси и други търговски/производствени помещения.

Разрешено в домовете е само съхранението на домашната ракия само от този, който е платил акциза за нейното производство, и членовете на неговото семейство.

Ако в дома или офиса се установи ракия, произведена за друг, глобата за това нарушение е двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро, а при повторно нарушение- минимум 2000 евро.

Бившата председателка на Народното събрание Наталия Киселова посъветва иронично хората да маскират домашната ракия като вино или компот. Това се случи около спора за домашната ракия и промените в данъчните правила.

С шеговит тон Киселова даде „съвети" на производителите как да постъпят.