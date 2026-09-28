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Министър Демерджиев открива нов учебно-тренировъчен център за пожарникари край Благоевград

Тони Маскръчка

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Откриват нови Учебно-тренировъчен център за подготовка на пожарникари и спасители в село Покровник, община Благоевград. СНИМКА: Архив

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие във вторник новия Учебно-тренировъчен център за подготовка на пожарникари и спасители в село Покровник, община Благоевград.

Учебно-тренировъчният център е разположен над бившето поделение на Строителни войски, на пътя между селата Покровник и Мощанец, и ще служи за подготовка и усъвършенстване на уменията на пожарникари и спасители.

Изграждането на съоръжението е реализирано в рамките на проект за повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнения и последващи бедствия в трансграничния регион.

Проектът се изпълнява по програма и е насочен към укрепване на готовността на институциите за действия при наводнения, природни бедствия и извънредни ситуации в трансграничния регион.

Очаква се новият център да допринесе за повишаване на професионалната подготовка на спасителните екипи и за подобряване на координацията при реагиране в кризисни ситуации.

Откриват нови Учебно-тренировъчен център за подготовка на пожарникари и спасители в село Покровник, община Благоевград. СНИМКА: Архив

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