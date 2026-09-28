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Демерджиев след 10 жертви за два дни: Безразсъдни маневри убиват на пътя

Ненко Станев

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Иван Демерджиев СНИМКА: Ненко Станев

Безразсъдни маневри и навлизане в насрещното движение стоят зад голяма част от тежките катастрофи, заяви в Кърджали вътрешният министър Иван Демерджиев след десетте жертви по пътищата само за два дни.

„Не говорим за по-строги мерки. Говорим в повечето случаи за безразсъдни маневри. За навлизане в насрещната лента, абсолютно несъобразено", каза Демерджиев.

Той посочи, че на път за Кърджали сам е станал свидетел на опасни маневри с товарни автомобили, които се изпреварвали взаимно.

Заради тежките инциденти е разпоредена специализирана полицейска акция и всички налични автомобили са извадени на пътя.

„Апелирам шофьорите да ни помогнат малко. Ако няма промяна в отношението и подхода им, за съжаление ще ставаме свидетели и на това", заяви Демерджиев.

По думите му държавата полага огромни усилия за ограничаване на жертвите, но без отговорно поведение на водачите мерките няма да бъдат достатъчни.

Иван Демерджиев СНИМКА: Ненко Станев

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