Оставиха в ареста шофьора, задържан на „Лесово” с наркотици за над 2,2 млн. евро

Окръжният съд в Ямбол остави за постоянно в ареста 40-годишния шофьор на тежкотоварен автомобил, който бе задържан на 25 септември на граничния пункт „Лесово" с укрити в резервоара наркотици за над 2,2 милиона евро – кокаин и марихуана.

Съдът уважи искането на прокурора по делото Ташко Стаматов за налагане на най-тежката мярка – „задържане под стража" спрямо Дойчин Петров, с настоящ адрес в Равда, Бургаско. Като мотиви бе изтъкнато, че обвиняемият може да се укрие или да извърши други престъпления. Прокурорът се позова на събраните до момента доказателствата и на факта, че мъжът вече е бил осъждан.

Адвокатите на обвиняемия пледираха за по-лека мярка – „домашен арест". Те изтъкнаха, че в доказателствата по делото не се съдържа експертна справка от направения полеви тест, също и че липсва контролен лист на контролната везна за обявените открити количества наркотични вещества.

Обвиняемият посочи, че се грижи за 7-годишното си дете. „Изключвам всяка вероятност да се опитвам да се укривам или да излизам от страната. Нямам как да го направя", каза Петров.

След изслушванията на страните съдът уважи предложената мярка „задържане под стража", поискана от Окръжната прокуратура в Ямбол. Наказанието спрямо повдигнатото обвинение е от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба от 102 258,37 до 153 387,56 евро, посочи прокурор Стаматов.

До разкриването на опита за контрабанда се стигна след съвместна операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Агенция „Митници". На брифинг на граничния пункт в събота беше оповестено, че с операцията е пресечен канал за трафик на наркотици. Подробности по случая представиха заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов, заместник-директорът на Агенция „Митници" Стефан Бакалов и окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

Наркотиците са открити в специално изработен тайник в резервоара на камиона. Самият резервоар е бил увит с оловна риза, за да се заблуди рентгеновата проверка, обяви зам.-директорът на Агенция „Митници" Стефан Бакалов, пише БТА.

По случая се провеждат процесуално-следствени действия в различни точки на страната и претърсвания по адреси, обяви тогава зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов.