Патриарх Даниил посети извора на свети Йоан Кръстител и река Йордан (Снимки)

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На мястото, където Господ Иисус Христос е кръстен от свети Йоан Кръстител в река Йордан, Българският патриарх Даниил се помоли за подкрепа и благословение за православните християни в България и по света. Това съобщиха от пресцентъра на Светия Синод.

Патриарх Даниил е на посещение в Йордания. Българската църковна делегация е придружена от Йерусалимския патриарх Теофил Трети

Патриархът посети извора на свети Йоан Кръстител, където се смята, че е живял Предтечата Христов. В региона има и запазени до наши дни пещери, в които са се подвизавали пустинници. Поради своята духовна и историческа стойност, местността е обявена за обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Църковната ни делегация бе посрещната и в храма „Св. Йоан Кръстител". Патриарх Даниил и патриарх Теофил се помолиха и за душата на упокоилия се княз Кардам Сакскобургготски, чиято паметна плоча има пред храма.

Двамата църковни водачи и принц Гази бин Мохамед посетиха и река Йордан, където бе изпят тропарът на Богоявление на гръцки и църковнославянски език.

Православният богословски университет на Йерусалимската патриаршия в Йордания също бяха част от спирките на църковната делегация, водена от Даниил. Там му бе разказана историята на създаването на университета, неговата цел и задачи. Гостите на университета разгледаха и богатата му библиотека.

На приема в салона на университета патриарх Даниил подари на принц Гази бин Мохамед реплика на Панагюрското златно съкровище и му пожела да продължава в своите усилия по запазване на културното наследство в страната.