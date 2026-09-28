Вижте какво решава правителството утре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерският съвет ще проведе заседание във вторник, 29 септември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за одобряване на План за действие за организация на продажбата на държавни ценни книжа, предназначени за инвеститори - физически лица.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

2. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2008 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Постановление за приемане на Наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

4. Проект на Решение за изменение на програмите на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция", по фонд „Вътрешна сигурност" и по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика.

Внася: министърът на вътрешните работи

5. Проект на Решение за одобряване позициите на Република България за участие в заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, част „Вътрешни работи", което ще се проведе на 1 октомври 2026 г. в гр. Люксембург, Люксембург.

Внася: министърът на вътрешните работи

6. Проект на Решение за даване на съгласие за откриване на консулство на Република Кипър в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Пловдив и с консулски окръг, обхващащ територията на областите Пловдив и Стара Загора, и за даване на съгласие Борис Гюров, български гражданин, да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Кипър в Република България, със седалище в гр. Пловдив и с консулски окръг, обхващащ територията на областите Пловдив и Стара Загора.

Внася: министърът на външните работи

7. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2026 г.

Внася: министърът на правосъдието

8. Проект на Решение за предприемане на действия за осигуряване на Европейски портфейл за цифрова самоличност в България и за изпълнение на свързаните с него задължения, произтичащи от Регламент (ЕС) 910/2014.

Внася: министърът на иновациите и дигиталната трансформация

9. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, на община Сандански, област Благоевград.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Вълчи дол, област Варна.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Генерал Тошево, област Добрич.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2026 г.

Внася: министърът на енергетиката

13. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на енергетиката за 2026 г.

Внася: министърът на енергетиката

14. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, подписано на 15 ноември 2021 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

15. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2026 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

16. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за общини за 2026 г. за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

17. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

18. Проект на Решение за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост, в землищата на село Стражица и град Балчик, община Балчик, област Добрич.

Внася: министърът на земеделието и храните

19. Проект на Постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г. и тяхното възстановяване.

Внася: министърът на земеделието и храните

20. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, приета с Постановление № 354 на Министерския съвет от 2012 г.

Внася: министърът на околната среда и водите

21. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на туризма

22. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството