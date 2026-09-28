Пловдивчани скочиха срещу нов мини ритейл парк, кметът ги изслуша (Снимки)

- Живеещи на ул. "Богомил" гневни за отсечените липи
- Ще се търси компромисен вариант
"Как този имот стана частен? Кой го продаде? Как ще влизаме в жилищата си?".
Тези въпроси отправиха живеещи на ул."Богомил" към кмета на Пловдив Костадин Димитров.
Той се срещна с тях, след като в събота те реагираха, че се извършва сеч на липи върху терен от близо 1700 кв. м на ъгъла между бул. "Източен" и ул. "Богомил".
Заедно с Димитров дойдоха заместникът му Иван Стоянов и главният архитект Яна Желязкова.
Хората са непримирими. "Тези дървета родителите ми са ги садили", заяви Наташа Димитрова, общински съветник от СДС през 90-те години и бивш шеф на "Старинен Пловдив". Тя се разплака, че са унищожени здрави липи. "В същото време в града стоят изгнили дървета, убиват хора и никой не ги премахва. А посегнаха на здрави", изтъкна тя.
Живеещите реагираха бурно на представилия се за инвеститор Николай Драганов. "В събота той ни излъга и заяви, че не е собственик на терена", гневяха се те. Драганов се помъчи да ги утеши с думите, че е купил 20 дръвчета, които щял да засади. "Ти ни отряза сянката, а днес светкавично премахнахте дънерите и заравнихте", отвърнаха те.
От думите на кмета стана ясно, че теренът е частен. Той е бил продаден от Католическата църква миналата година на частния инвеститор, който възнамерява там да строи четири магазина, единият щял да е плод-зеленчук, другият - месарски, третият - аптека.
"Това е мини ритейл парк. Сякаш в града са малко, та сега и пред нашия блок", негодува Димитрова.
Тя и съседите й се притесняват, че алеята пред блока ще се отвори за автомобили. Инвеститорът обеща да изгради паркоместа за живеещите в блока, но те не му вярват.
Взе се решение са бъдат излъчени трима души, които заедно с Драганов да обсъдят компромисен вариант.