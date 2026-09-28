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Пловдивчани скочиха срещу нов мини ритейл парк, кметът ги изслуша (Снимки)

Мая Вакрилова

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Кметът Костадин Димитров отиде на място, за да чуе недоволните граждани. С бежовата блуза е инвеститорът Николай Драганов. Снимка: Мая Вакрилова
  • Живеещи на ул. "Богомил" гневни за отсечените липи
  • Ще се търси компромисен вариант

"Как този имот стана частен? Кой го продаде? Как ще влизаме в жилищата си?".

Тези въпроси отправиха живеещи на ул."Богомил" към кмета на Пловдив Костадин Димитров.

Той се срещна с тях, след като в събота те реагираха, че се извършва сеч на липи върху терен от близо 1700 кв. м на ъгъла между бул. "Източен" и ул. "Богомил".

Заедно с Димитров дойдоха заместникът му Иван Стоянов и главният архитект Яна Желязкова.

Хората са непримирими. "Тези дървета родителите ми са ги садили", заяви Наташа Димитрова, общински съветник от СДС през 90-те години и бивш шеф на "Старинен Пловдив". Тя се разплака, че са унищожени здрави липи. "В същото време в града стоят изгнили дървета, убиват хора и никой не ги премахва. А посегнаха на здрави", изтъкна тя.

Живеещите реагираха бурно на представилия се за инвеститор Николай Драганов. "В събота той ни излъга и заяви, че не е собственик на терена", гневяха се те. Драганов се помъчи да ги утеши с думите, че е купил 20 дръвчета, които щял да засади. "Ти ни отряза сянката, а днес светкавично премахнахте дънерите и заравнихте", отвърнаха те.

От думите на кмета стана ясно, че теренът е частен. Той е бил продаден от Католическата църква миналата година на частния инвеститор, който възнамерява там да строи четири магазина, единият щял да е плод-зеленчук, другият - месарски, третият - аптека.

"Това е мини ритейл парк. Сякаш в града са малко, та сега и пред нашия блок", негодува Димитрова.

Тя и съседите й се притесняват, че алеята пред блока ще се отвори за автомобили. Инвеститорът обеща да изгради паркоместа за живеещите в блока, но те не му вярват.

Взе се решение са бъдат излъчени трима души, които заедно с Драганов да обсъдят компромисен вариант.

Хората негодуват от новия мини ритейл парк.
Хората негодуват от новия мини ритейл парк. Снимка: Мая Вакрилова
Машина заравнява терена, от който днес бяха премахнати дънерите на отсечените в събота липи.
Машина заравнява терена, от който днес бяха премахнати дънерите на отсечените в събота липи. Снимка: Мая Вакрилова
Теренът е на ъгъла на бул. "Източен" и ул. "Богомил".
Теренът е на ъгъла на бул. "Източен" и ул. "Богомил". Снимка: Мая Вакрилова

Кметът Костадин Димитров отиде на място, за да чуе недоволните граждани. С бежовата блуза е инвеститорът Николай Драганов.
Хората негодуват от новия мини ритейл парк.
Машина заравнява терена, от който днес бяха премахнати дънерите на отсечените в събота липи.
Теренът е на ъгъла на бул. "Източен" и ул. "Богомил".

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