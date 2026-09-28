Арестуваха петима роднини в Пловдив, продавали злато, без да плащат данъци

Генерирали значителна печалба, голяма част от парите използвали за инвестиции в скъпи коли, недвижими имоти и строеж на хотел в града

Четирима мъже и една жена се сдобиха с обвинения за участие в организирана престъпна група, действала на територията на Пловдив от декември 2023-а до 24 септември т.г. с цел извършване на данъчни престъпления и пране на пари. Двама от мъжете са привлечени към наказателна отговорност и за пране на пари, съобщиха от Окръжната прокуратура.

Установено е, че от няколко години групата се е занимавала с продажба на изделия от благородни метали - злато и сребро. Петимата търгували на дребно с бижутерийни и ювелирни изделия, както и инвестиционно злато. Предлагали ги в ателие в Пловдив, чийто адрес съвпадал с този на фирмата на един от обвиняемите. Всички те са роднини, като са участвали в търговската дейност, без да са назначени официално на работа в дружеството, с изключение на един от тях. За продажбата на по-голямата част от изделията не са били издавани счетоводни документи, като се е заплащало в брой и получените приходи не са били декларирани.

Членовете на групата, при закупуването или продажбата на изделията или материалите, са използвали трети лица или личните им данни, когато сделката е била в прекалено голям обем, за да се плати в кеш. Генерирали значителна печалба, като голяма част от парите използвали за закупуване на нови изделия и за инвестиции в скъпи коли, недвижими имоти и строежа на хотел в града.

Чрез тази дейност бил генериран значителен финансов ресурс, като голяма част от натрупаните по този начин парични средства членовете на групата използвали за закупуване на нови изделия и за инвестиции в скъпи и луксозни моторни превозни средства – леки автомобили, както и в недвижими имоти и изграждане на хотел в гр. Пловдив.

На 24 септември служители на ГДБОП провели специализирана операция под надзора на Окръжната прокуратура. И петимата задържани са пуснати под гаранция в различен размер. На трима от тях - 10 000 евро, на един - 15 000 евро и на един - 20 000 евро.

Извършени са общо 21 претърсвания и изземвания на различни адреси, моторни превозни средства и лица на територията на Пловдив. Иззети са били множество веществени доказателства – четири автомобила от висок клас, сумата от 150 000 евро в брой, около 10 кг различни златни накити, инвестиционно злато, нотариални актове и др.

Работата по досъдебното производство продължава, като се извършват действия по разследването.