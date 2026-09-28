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Близо 300 души бягат благотворително за "Пирин без пожари"

Тони Маскръчка

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Директорът на ЮЗДП инж. Благой Милев /в средата/ представи благотворителното събитие.

Благотворителното спортно събитие „Пирин без пожари" ще се проведе на 3 октомври на площад „Георги Измирлиев" в Благоевград. До момента са записани 250 участници, като се очаква до събота броят им да стигне до 300. Участниците ще могат да избират между бягане по дистанциите 5 или 10 километра, както и специално 90-минутно предизвикателство. 30% от стойността на всяка регистрация ще бъдат насочени към каузата „Пирин без пожари". Допълнителни средства ще бъдат дарявани и според резултатите в 90-минутното бягане. Инициативата обединява спорт, социална ангажираност и грижа за природата, като основният акцент е поставен върху превенцията на горските пожари и опазването на българските планини.

Част от събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на противопожарно оборудване и оборудване на специализиран автомобил, който се предвижда да бъде разположен в района на Струмяни – сред териториите с висок риск от горски пожари, каза директорът на Югозападното държавно предприятие инж. Благой Милев.

Организаторите от сдружение „УниРън", ЮЗДП и Община Благоевград определят инициативата като възможност спортът и обществената ангажираност да се обединят в подкрепа на важна природозащитна кауза. 

Директорът на ЮЗДП инж. Благой Милев /в средата/ представи благотворителното събитие.

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