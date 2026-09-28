Държавата може служебно да поправя грешки в кадастъра

Държавата може да започне служебно да възлага корекции на кадастралните карти в райони с множество грешки. Област Кърджали е сред местата, за които ще бъде направен анализ, обяви регионалният министър Иван Шишков след среща с кметове от региона. Той посочи, че проблемите в кадастралните карти създават сериозни затруднения както за проектите на общините и държавата, така и за гражданите.

„Това вече е сигнална лампа, че държавата трябва да се намеси сериозно", заяви Шишков. По думите му досегашният подход, при който всеки собственик или институция поотделно трябва да търси решение на установените грешки, не е достатъчен при проблем с по-големи мащаби.

„Когато има общ проблем, не се спасява поотделно, общият проблем се решава", каза министърът.

Шишков посочи, че Кърджали е сред областите, в които проблемът трябва да бъде анализиран. Ако проверката покаже необходимост, държавата може служебно да възложи поправянето на грешките в кадастралната карта.

"Пропуски в заданията за основен ремонт са причината част от т.нар. тесни пътища в Кърджалийско да не получат габаритите, изисквани от нормативите". Това каза още в при срещата си с кметовете от областта министър Иван Шишков.

„Тези пътища имат проекти, имат си и разрешения за строеж", заяви Шишков. Според него при извършването на основен ремонт обаче съответният обект трябва да бъде приведен към действащите норми.

Пътищата могат да бъдат с по-малък габарит, но има определени минимални изисквания, като при тях и банкетът има роля за разминаването на автомобилите.

„Има пропуски в заданието, което е довело до това тези пътища да не придобият габаритите, които законът изисква", заяви министърът.

По думите му подобна практика повече не трябва да се допуска. Държавата ще оказва техническа помощ на общините при подготовката на бъдещи проекти, за да не се повтаря проблемът.