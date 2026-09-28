В сряда връчват обвинителен акт на Борислав Сандов за споразумението с хората на Калушев

В сряда прокуратурата ще връчи обвинителния акт на бившия екоминистър Борислав Сандов заради споразумението на Министерството на околната среда и водите със сдружението на Ивайло Калушев "Национална агенция за контрол на защитените територии". Според прокуратурата Сандов е предоставил контролни функции на неправителствената организация в защитени територии в района на хижа Петрохан. Обвинението е за действия, извършени на 08.02.2022 г., когато по данни на прокуратурата той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между министерството и неправителствената организация.

Ето какво пише Борислав Сандов:

Седмица след прессъобщението на прокуратурата, имам призовка за връчване на обвинителен акт. Това ще се случи в сряда (30.09). В духа на сюжета от "Туин Пийкс", времево-пространственият континуум е огънат, като, според призовката, следва да се явя през 2025-а година. Поне вече е ясно (отново от призовката), че досъдебното производство е от 2023-а година, което ще рече, че то е било "на трупчета", от което пък произлизат и други хипотези.

Но поне става ясно, че няма нищо общо с досъдебното производство за смъртта на шестимата от Петрохан и Околчица, за което министърът на правосъдието ни съобщи преди седмица, че вероятно ще бъде прекратено преди да влезе за разглеждане от съда. Сега очаквам да се запозная с обвинителния акт и да разбера дали той съдържа онова, което пишеше в прессъобщението на Прокуратурата от преди 10 дни, или междувременно е претърпял изменения, заради дадените от мен интервюта по въпроса в това време.

Така или иначе влизам в тази битка с увереност в правотата и законността на моите действия и с надежда Съдът да бъде обективен и на висотата на очакванията на българското общество. Възможно е в тази битка да бъда хулен, мачкан и онеправдан, затова разчитам на вашата подкрепа и солидарност. Уверен съм, че накрая справедливостта ще възтържествува и решението по делото ще е в моя полза, защото не съм престъпник. Но трябва да е ясно, че това не е просто обвинение срещу мен, а дело за назидание, сплашване и очерняне. То е действие за промяна на фокуса на обществото или, както се казваше в миналото, активно мероприятие.

Време е за надигане, защото тоталитаризмът и мракобесието "дебнат зад ъгъла".