ДБ готви законопроект, с който хората да си подаряват домашна ракия без да се крият

„Демократична България" готви законопроект, с който производителите на неголеми количества домашна ракия и алкохол да могат да спазват закона, без да се крият и някой да ги тормози с проверки заради подарена от друг домашна ракия. Това идва в отговор на предложенията на управляващите от "Прогресивна България", според които разрешено в домовете е само съхранението на домашната ракия само от този, който е платил акциза за нейното производство, и членовете на неговото семейство.

В проект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, предложен за обществено обсъждане от финансовото министерство пише, че "се забранява държането на произведени в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии), от лица, които са различни от получателя по издадения акцизен данъчен документ или от лица, които не са членове на неговото семейство". Забрана за домашното питие се въвежда и за внасянето, съхранението и продажбата й в магазини, ресторанти, офиси и други търговски/производствени помещения.

Ако в дома или офиса се установи ракия, произведена за друг, глобата за това нарушение е двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро, а при повторно нарушение- минимум 2000 евро.

„Предлагаме разработен с експерти и различни заинтересовани страни законопроект, с който хората спокойно ще могат да правят, подаряват и продават неголеми количества ракия и вино. С тази инициатива ще спрат глупостите, които властта твори в момента. Всичко ще е в рамките на закона, без домашните производители да се притесняват, че някой от Агенция „Митници" ще почука на вратата с въпрос „Може ли да вляза да ви проверя ракията?", категоричен е съпредседателят на ДБ Божидар Божанов, цитиран в прессъобщението, разпространено от парламентарната група.

Според Божанов идеята на министерството на финансите да забрани притежанието на чужда домашна ракия предизвиква насмешка и обеща унищожителна критика, ако подобни текстове влязат за гласуване в парламента.

„Притеснителното е, че същото ведомство предлага данъчни закони и бюджет. Ако нещо подобно излиза от тях, макар и само за обществено обсъждане, може да се постави ребром въпросът за политическата адекватност", коментира той.

Вчера във фейсбук Божанов написа, че министърът на финансите Гълъб Донев предлага забрана на държането на чужда домашна ракия. Божанов коментира, че в началото помислил, че това е шега или фалшива новина, но проверил проекта за изменение в Закона за акцизите и данъчните складове. „Дотам са я докарали, да не може приятел или съсед да ти подари домашна ракия", заяви той.

Темата коментира и лидерът на „Продължаваме промяната" Асен Василев, който посочи, че ако преди приемането на бюджет 2027 не изпие с приятели бутилката с домашна ракия, която има в хладилника си, ще го глобят с 1000 евро, защото така е записано в измененията на Закона за акцизите и данъчните складове, публикувани за обществено обсъждане.

Бившата председателка на Народното събрание Наталия Киселова пък посъветва иронично хората да маскират домашната ракия като вино или компот. Това се случи около спора за домашната ракия и промените в данъчните правила.

С шеговит тон Киселова даде „съвети" на производителите как да постъпят.

По-рано днес на брифинг финансовият министър Гълъб Донев заяви, че "контролен орган на обикновените хора, които варят домашна ракия за лична употреба, няма да бъда. Но, да - ще бъда контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия".

„Днес цял ден се забавлявам да гледам мемета как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората, и ги дебне дали пият домашна ракия или не. Това е изключително забавно за мен", посочи той.

Донев сподели, че 50% от произведената ракия в България идва от дестилерии, които са за домашна употреба или т.нар. „селски казани". „Част от тази ракия постъпва в търговските обекти. Това, което е записано в чл. 38 в Закона за акцизите и данъчните складове е, че такава ракия, произведена при тези условия, не може да бъде държана в обекти с търговска цел", коментира още министърът.

Гълъб Донев заяви, че освен нарушенията, ракия, произведена при неясни условия, води до застрашаване на здравето и живота на хората. „Разписаното в чл. 38, ал. 1 и 2 е именно забраната на произведена по този начин ракия в обектите със стопанско предназначение", разясни и още той.

Изказването му провокира Асен Василев да обяви чрез видеопослание във фейсбук, че започва да събира подписка в подкрепа на домашната ракия.