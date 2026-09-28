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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23639463 www.24chasa.bg

Тестват сирените за ранно предупреждение в София на 1 октомври от 11 часа

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Сирена за оповестяване при бедствия, аварии и катастрофи СНИМКА: Архив

Столична община уведомява жителите и гостите на София, че на 1 октомври 2026 г. от 11:00 ч. на територията на столицата ще бъде проведен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.

Тестът се провежда в изпълнение на указанията на Министерството на вътрешните работи и има за цел да се провери техническата готовност и функционирането на системата за ранно предупреждение и оповестяване, съобщиха от Столична община. 

В рамките на теста ще бъдат задействани сирените на системата. Гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство.

Столична община е създала необходимата организация за провеждането на теста. Районните администрации, детските градини, училищата и останалите институции на територията на София са уведомени и ще предприемат необходимите мерки за спокойното му протичане.

Информацията за теста се разпространява предварително, за да бъдат информирани гражданите и гостите на столицата и да не бъде създадено излишно напрежение при задействането на сирените.

Тестът ще започне в 11:00 ч. на 1 октомври 2026 г.

Сирена за оповестяване при бедствия, аварии и катастрофи СНИМКА: Архив

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