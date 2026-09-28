Учение за реакция при бедствия, пожари и извънредни ситуации край нос Чиракман

Мащабно съвместно регионално учение за реакция при бедствия, пожари и извънредни ситуации ще се проведе на 29 септември в Каварна.

Деца, играещи в горска местност под нос Чиракман, предизвикват пожар, който се разраства към върха и в основата на носа, където е разположен туристически комплекс. На брега се намира изоставено силозно стопанство за съхранение на зърнени култури. Вследствие на уплахата децата побягват и се изкачват на административната сграда на силозното стопанство. Междувременно пожарът се разраства бързо и застрашава хотел и комплекс от многопрофилни жилищни сгради, където са настанени туристи. Развиващият се пожар заплашва в следващите часове да достигне до върха, където се извършват разкопки в местността „Бизоне" - съществуваща и до днес визатийска крепостна стена, ранно-християнска базилика и некропол от XIV – XVII век, където има застрашени археолози. Това е „темата" на съвместно регионално учение, което се провежда на 29 септември. В учебното занятие – демонстрация, близко до реално очакваното, ще участват доброволните формирования към общините Каварна, Шабла, Балчик, Генерал Тошево, Тервел и Крушари, полицията в Каварна, регионалната дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението" /РДПБЗН/ – Добрич, екипи на Центъра за спешна медицинска помощ в Каварна, сектор „Специализирани оперативни дейности" към РДПБЗН – Варна.

От силното задимяване на крайбрежието възниква инцидент в близост до брега с малка лодка, която се блъска в бетонен блок, при което изчезват двама от пасажерите. Същевременно се установява, че децата са блокирани в сградата на изоставеното силозно стопанство и не могат да бъдат изведени от нея, като разпространяващият се дим застрашава живота им.

Поради липсата на достатъчно свободни пожарни екипи в страната, които да бъдат изпратени на мястото на пожара, РДПБЗН – Добрич, иска съдействие от доброволните формирования на общините в област Добрич. Група оперативен център на РДПБЗН – Добрич, включва допълнителни сили от 2 пожарни автомобила с 10 пожарникари, един водолазен екип и екип за височинно спасяване.

Със съвместни действия за спасяване, екипите ще окажат първа помощ и психо-социална подкрепа на пострадали граждани. Първите минути са от решаващо значение за спасяване живота на пострадалите.

Обучението ще протече в две части - теоретична част в 10 часа в административната сграда на община Каварна и практическа част в 11 ч на брега на морето под нос „Чиракман". Регионално учение е по проект „Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в област Добрич" по програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.