Ивайло Мирчев: Голяма битка с корупционния модел не се вижда

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Голяма битка с корупционния модел не се вижда. Това заяви съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев и даде за пример действията в Унгария и Румъния. Според него държавата разполага с инструменти за проверки и разследвания, но те не се използват достатъчно.

„Приемам го като част от войната с олигархичния модел, като една много малка битка някъде по кюшетата на тази война", така Мирчев коментира информацията за обществените поръчки за мантинели и твърденията за връзки между фирми и политически фигури.

Той заяви, че „връзката с мантинелите е абсолютно ясна" и че става дума за „много корупция, огромни пари".

„Ние сме изпращали десетки сигнали", заяви Мирчев. Той съобщи, че предстои от „Демократична България" да внесат нов сигнал, свързан със строителната дейност на Борислав Сарафов.

Мирчев коментира и преминаването на кметове от ГЕРБ към „Прогресивна България". По думите му това е „безпринципно политическо поведение".

Според него проблемът е в начина, по който се управляват общините и отношенията между централната и местната власт.

Относно подготвяния законопроект за виното и спиртните напитки Мирчев заяви, че от „Демократична България" работят по него от около шест месеца. По думите му предложението предвижда малките производители да могат да произвеждат вино и ракия в определени количества, при платен акциз и сертификат за произход, включително да продават продукцията си при спазване на изискванията.

Мирчев критикува предложенията за контрол върху домашната ракия и заяви, че не е приемливо хора да бъдат санкционирани за това, че са си подарили бутилка ракия.

Мирчев коментира и искането за одит на Държавния резерв. Той заяви, че има конкретна компания, която според него е свързана с „Прогресивна България", а преди това е била свързана с Пеевски.

„Абсолютно сме сигурни. Имаме документи за това нещо", каза Мирчев пред bTV.

Той коментира и високите цени на горивата. От „Демократична България" са предложили намаляване на цената с 20 евроцента на литър. Според Мирчев подобна мярка би могла да ограничи инфлацията.

Той критикува и премахването на забраната за износ на горива и заяви, че увеличените печалби на „Лукойл" трябва да бъдат обложени.

Мирчев коментира и забраната на рекламата на хазарт, като заяви, че подкрепя не само забрана на рекламата, но и пълна забрана на хазартната дейност.

„Трябва да има пълна забрана, защото това е отрова за обществото", каза той. По думите му трябва да бъде намерен модел за финансиране на културните, младежките и спортните дейности, които в момента разчитат на средства, свързани с хазарта.