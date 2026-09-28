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Дете с кросов мотор се блъсна в АТВ, управлявано от 13-годишно

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Снимка: Архив

Превозните средства са били дадени на момчетата от родителите им

Две деца катастрофираха в землището на с. Голямо Градище, община Опака. Едното от момчетата е било зад волана на кросов мотор и се е ударило в АТВ, шофирано от друго дете - на 13 години.

В резултат по-малкото момче е получило фрактура на китките на ръцете и е настанено за лечение в болницата в Търговище, като за живота му няма опасност, съобщи БНТ. 

От полицията са установили, че превозните средства са били предоставени на момчетата от родителите им. На бащите са съставени актове, а по случая е образувано досъдебно производство.

Снимка: Архив

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