Дете с кросов мотор се блъсна в АТВ, управлявано от 13-годишно

Превозните средства са били дадени на момчетата от родителите им

Две деца катастрофираха в землището на с. Голямо Градище, община Опака. Едното от момчетата е било зад волана на кросов мотор и се е ударило в АТВ, шофирано от друго дете - на 13 години.

В резултат по-малкото момче е получило фрактура на китките на ръцете и е настанено за лечение в болницата в Търговище, като за живота му няма опасност, съобщи БНТ.

От полицията са установили, че превозните средства са били предоставени на момчетата от родителите им. На бащите са съставени актове, а по случая е образувано досъдебно производство.