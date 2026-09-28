Месец преди ареста на Бойко Борисов обсъждали задържането му в кабинета на Кирил Петков (Обзор)

Месец преди ареста на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова на 17 март 2022 г. темата е обсъждана в кабинета на тогавашния премиер Кирил Петков. Това стана ясно от показания на свидетел по делото срещу Петков в Софийския градски съд в понеделник. Той е подсъдим за превишаване на правомощията си, защото наредил задържането на тримата по разследване за изнудването на Васил Божков да им плаща, за да може да развива хазартния си бизнес.

В разговора, проведен през февруари 2022 г., участвали Асен Василев, тогава вицепремиер и финансов министър, Бойко Рашков, по онова време вътрешен министър, както и медиен съветник на премиера, разказа Явор Симов, който беше шеф на пресцентъра на МВР от 2021 до 2023 г. Тогава се обсъждало, че Борисов има сакове с пари в Банкя и в манастири, като най-активен в разговора бил медийният съветник на експремиера, чието име Симов не си спомни.

За арестите на тримата научил около 19,30 ч на 17 март. Тогава бил извикан в Министерския съвет. В кабинета на премиера били същите хора - Петков, Василев и Рашков. Извикали “приповдигнато” в един глас, че Борисов е арестуван.

Симов разказа и за първото прессъобщение на МВР за акцията. В него бе посочено, че става дума за операция на европрокуратурата, а сред задържаните е и бившата шефка на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова. “Съобщението ми бе издиктувано лично от Асен Василев”, каза Симов. Добави, че Василев и Петков настоявали Борисов да бъде задържан. Дори казали: “Българският народ иска да види Бойко Борисов с белезници”. Симов се намесил, че няма основания за това. Рашков се съгласил и предал по телефона, че “ако няма предпоставки по закон, белезници да не се слагат”. В крайна сметка Борисов бе изведен без белезници.

За задържането на тримата не знаел дори главният секретар на МВР по това време, а сега депутат от “Прогресивна България” Петър Тодоров. “Как го правите, без да ми бъде докладвано на мен?”, попитал той на следващия ден.

Така реагирала и тогавашната шефка на Софийската градска прокуратура Илиана Кирилова. “Какво правите, какви ги вършите бе, момчета”, попитала тя разследващите полицаи, разказа полицаят Иван Маджаров. Той бил в екипа, който работел по случая.

“Всеки избира своя път. Аз съм горд със своя. И вярвам, че накрая справедливостта ще възтържествува”, написа във фейсбук след заседанието на съда в понеделник Петков. Делото срещу него продължава на 27 октомври с разпити на Петър Тодоров и Емил Тонев, началник на НСО.

Още преди Петков да бъде подсъдим, Борисов, Горанов и Арнаудова заведоха дела срещу заповедите за задържането им. Съдът ги обяви за незаконосъобразни. По-късно прокуратурата прекрати разследването срещу тях за изнудване на Васил Божков.

