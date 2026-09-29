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Бургас посреща есенните дъждове с 39 км почистени реки, дерета и канали

Димчо Райков

[email protected]

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Много от каналите минават край промишлени зони и населени места.

И затворници са включени в уборката на рисковите участъци на територията на общината

39 250 метра речни корита, дерета и отводнителни канали в най-критичните участъци на община Бургас вече са почистени със специализирана техника.  Това обявиха от кметството в началото на есенния сезон, когато започват дъждовете и има големи рискове от наводнения.

В по-труднодостъпните райони почистването се извършва на ръка от лица, лишени от свобода. Целта е да се увеличи и поддържа хидравличната проводимост на водните течения, за да се избегнат наводнения и тежки инциденти при проливни дъждове, казаха от кметството.

Към момента вече са почистени рискови участъци като северното дере в кв. "Лозово", местността Черниците в с. Маринка, река Отманлийска между хижа "Странджа" и мониторинговата станция в рибарското селище. Много по-проводими са също Изгревското дере, преминаващо през района на "Пети километър", отводнителният канал  след СОМАТ. Почистени са отводнителни канали в кварталите "Долно Езерово", "Черно море" и "Рудник". 

Багери са мобилизирани за почистването на по-обраслите с растителност корита.
Багери са мобилизирани за почистването на по-обраслите с растителност корита.

На ръка от затворници са обработени и деретата и речните корита в селата Брястовец, Драганово, Изворище, Миролюбово, кварталите "Черно море", "Рудник", "Банево", "Сарафово",  "Ветрен",  "Лозово",  "Долно Езерово", в град Българово, в селата Равнец, Братово, Маринка, рибарското селище "Ченгене скеле" и района "Пети километър".

Акцията продължава по график до края на ноември. С предимство за почистване са най-рисковите реки и дерета, които могат да причинят големи наводнения от дъждовете в населени райони, казаха от общината.

Много от каналите минават край промишлени зони и населени места.
Багери са мобилизирани за почистването на по-обраслите с растителност корита.

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