Бургас посреща есенните дъждове с 39 км почистени реки, дерета и канали

И затворници са включени в уборката на рисковите участъци на територията на общината

39 250 метра речни корита, дерета и отводнителни канали в най-критичните участъци на община Бургас вече са почистени със специализирана техника. Това обявиха от кметството в началото на есенния сезон, когато започват дъждовете и има големи рискове от наводнения.

В по-труднодостъпните райони почистването се извършва на ръка от лица, лишени от свобода. Целта е да се увеличи и поддържа хидравличната проводимост на водните течения, за да се избегнат наводнения и тежки инциденти при проливни дъждове, казаха от кметството.

Към момента вече са почистени рискови участъци като северното дере в кв. "Лозово", местността Черниците в с. Маринка, река Отманлийска между хижа "Странджа" и мониторинговата станция в рибарското селище. Много по-проводими са също Изгревското дере, преминаващо през района на "Пети километър", отводнителният канал след СОМАТ. Почистени са отводнителни канали в кварталите "Долно Езерово", "Черно море" и "Рудник". Багери са мобилизирани за почистването на по-обраслите с растителност корита.

На ръка от затворници са обработени и деретата и речните корита в селата Брястовец, Драганово, Изворище, Миролюбово, кварталите "Черно море", "Рудник", "Банево", "Сарафово", "Ветрен", "Лозово", "Долно Езерово", в град Българово, в селата Равнец, Братово, Маринка, рибарското селище "Ченгене скеле" и района "Пети километър".

Акцията продължава по график до края на ноември. С предимство за почистване са най-рисковите реки и дерета, които могат да причинят големи наводнения от дъждовете в населени райони, казаха от общината.