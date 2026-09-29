С програма “Дебюти” Бургас дава безплатно сцена и публика на ново поколение артисти

Община Бургас стартира специална програмата на име "Дебюти", която подкрепя млади и начинаещи творци в първите им професионални стъпки в изкуството. Инициативата е насочена към бургаски артисти, които започват своя професионален творчески път и имат амбицията да реализират своя първи самостоятелен професионален проект.

Програма "Дебюти" има за цел да финансира професионални дебютни проекти и да създава възможности за артистите да достигат до нови пространства, професионални форуми, канали за разпространение, сцени и публика на местно, национално и международно ниво.

В рамките на програмата могат да бъдат подкрепени проекти в пет направления - дебют за визуални изкуства, за сценични, литература, , музика и артистични творби, базирани на дигитална технология.

Право да кандидатстват имат артисти, включително ученици и студенти в училища и висши учебни заведения по изкуствата или хуманитарните науки, както и пълнолетни физически лица и творчески групи, които реализират своя първи самостоятелен професионален неучебен опит в някое от петте направления, включени в програмата за насърчаване.

За бургаски артист се счита лице, което е родено в Община Бургас, има постоянен или настоящ адрес на територията на общината от минимум шест месеца преди кандидатстването, или е завършило, или понастоящем е ученик или студент в бургаско средно или висше учебно заведение. Необходимо е кандидатът да отговаря на едно от посочените условия, уточниха от кметството.

През тази календарна година при стартирането на програмата кандидатите могат да подават своите предложения в рамките на 30 календарни дни – до 20 октомври тази година.

Всеки кандидат има право да участва с едно проектно предложение по едно от петте направления в рамките на една от сесиите за съответната календарна година. Финансирането по програма „Дебюти" се определя ежегодно с бюджета на Община Бургас.

С програмата Община Бургас продължава да създава условия за развитие на местната творческа сцена и да насърчава нови автори и изпълнители да превърнат своите идеи в реални професионални проекти.

Програма "Дебюти" е възможност първата крачка в професионалния път на един артист да започне именно от Бургас, уредени са от местната администрация и творческите среди в града.