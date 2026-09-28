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Кола блъсна друга и се заби в ограда на детска градина във Велико Търново

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Полиция СНИМКА: Архив

Кола се вряза в оградата на ДГ „Иванка Ботева" във Велико Търново. Произшествието е станало около 18 часа на оживено кръстовище на изхода на града в посока София.

По първоначална информация, до инцидента се е стигнало след лек сблъсък между два автомобила. Единият от шофьорите е отклонил колата си, за да избегне по-сериозен удар, качил се е на тротоара и се е врязал в оградата на детското заведение.

По това време на деня не е имало деца на площадката, а по улицата не е имало и пешеходци, съобщава Нова тв. 

Направените на място тестове за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни. Към момента все още не е уточнено кой и по какъв ред ще покрие финансовите щети за възстановяването на съборената ограда.

Полиция СНИМКА: Архив

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