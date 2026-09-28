10 000 лв. искали за прием в “Слънце на Водолей”, чийто лидер арестуваха за кактуси с дрога край Калофер (Обзор)

Веднага си личи, че е по-екстравагантен. Ходеше гол в студеното време, с едно одеяло навито около него, като индианците, разказа бившият кмет Румен Стоянов

Службите разполагат с информация за други групи на територията на България, които извършват сходна дейност, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев

Церемонии и събития с дълбоко намерение за трансформация, лечение, връзка с визията на живота и следване на Пътя на Сърцето, посочват на страницата си от сдружението

Минимална първоначална вноска от 10 000 лв. била необходима за прием в сдружението "Слънце на Водолей" на испанеца Хосе Мануел Гиямон Николас, който беше арестуван при акция на ДАНС и МВР край Калофер. Кандидатите трябвало да отправят писмена молба до лидера, заедно с доказателства, че притежават средствата. В едномесечен срок желаещите получават одобрение или отказ, като при положителен отговор кандидатурата им се внася за разглеждане на общо събрание и трябва да бъде гласувана с единодушно мнозинство.

Всичко това е описано в устава на сдружението, променен на такова общо събрание в испанския град Мурсия на 22 февруари 2018 г. Освен този на Хосе, на документа са положени още подписите на Димитър Йорданов Антонов и Мариа Долорес Гузман Виялобос. Уставът е написан на български и испански.

Сдружението "Слънце на Водолей" е регистрирано през 2012 г. в Пловдив, като учредителното събрание отново е било проведено в Мурсия. Първоначално седалището му е било в стар блок на бул. "Пещерско шосе", а от 2018-а насам по документи се води в кооперация срещу едно от най-големите казина в града и на метри от Трето районно управление. На официалната си страница от сдружението посочат, че се занимават с "Церемонии и събития с дълбоко намерение за трансформация, лечение, връзка с визията на живота и следване на Пътя на Сърцето". Там те споделят за миналите мероприятия, обявяват следващите и сами публикуват снимки, от които човек може да види какво се случва на територията на местността "Горна Корнидица". Ден след ареста на испанеца, страницата беше изтрита.

През 2017 г. Регионалната инспекция по околната среда и водите е обявила инвестиционно предложение от "Слънце за Водолей". Сдружението искало да изгражда "обекти за екотуризъм и рекреационна дейност". Негов проект е и комплексът от бунгала, където се провеждат събитията. Отделно от тях всеки може да го посети, като цената за нощувка е 45 евро.

Една от дейностите, които рекламира центърът, е Инипи - свещена индианска сауна за пречистване и хармония. Организаторите го описват като ритуална парна баня, която води до физическо, емоционално и духовно изцеление. В куполовидна колибка се внасят горещи камъни, върху тях се излива вода и по този начин се създавала "лечебна пара". Участниците пеят песни и се молят, като ритуалът включва 4 кръга.

Именно запазването на подобни ритуали, мъдростта на древните общества и изучаването на различни алтернативни терапии като рейки, аюрведа, масажи, физиотерапии, гемотерапия, астрология, йога и медитация са основните цели на "Слънце на Водолей". Те са описани в устава на сдружението, където е посочено също, че средствата, с които ще се постигат целите, идват от организиране на курсове и семинари, експозиции и изложения, дарения, доброволен труд и членски внос и "инвестиционна карта". Член може да стане всяко юридическо лице, или физическо, ако е навършило пълнолетие. В кадастъра има вписани 5 имота, върху които сдружението има права.

Хората в Калофер от десетина години знаят за Хосе и неговата група. "Веднага си личи, че е по-екстравагантен. Ходеше гол в студеното време, с едно одеяло навито около него, като индианците. Като го погледнахме, посочи нагоре - че е божи човек", разказа пред "24 часа" бившият кмет Румен Стоянов. Макар от години сдружението да е действало в землището на Калофер, лидерът изключително рядко се появявал в града. Други членове идвали, за да пазаруват плодове и зеленчуци от сергия. "Не са създавали проблеми, те са тихи хора. След като се напушат, тръгват голи, къпят се в реката. Под въздействието на тези вещества могат да направят много бели", коментира още Стоянов.

По думите му през годините калоферци са имали много притеснения. "Сега усещам как хората все едно си поемат въздух. Казват: "Най-после". То се вижда, че те не са от нашето общество. Личи си по всичко - по облекло, по начин на поведение. Виждат се ритуали, събличат се голи и скачат в реката. Кой нормален човек ще го направи това", пита бившият кмет.

Стоянов обясни още, че природата в района привлича много хора. И едно време на мястото на центъра имало вили, които се давали под наем. "Мястото е уникално просто", описва той.

Обвинението на Хосе Мануел Гиямон Николас е за държане на наркотици с цел разпространение. В ранните часове на 27 септември полиция и ДАНС влезли в бунгалото му и открили 35 саксии с кактуси, които евентуално съдържат наркотици. Иззели и бутилки с тъмна течност и гъби, в които също можело да има забранени вещества. Назначената по делото експертиза ще покаже дали и какво всъщност съдържат растенията.

Ден след като Окръжната прокуратура повдигна обвинение на испанеца, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че неговата организация далеч не е единствената такава у нас. "Службите разполагат с информация за други групи на територията на България, които извършват дейност, сходна с тази, станала обект на последната акция на ДАНС. По тях вече се работи, а основната цел е да бъдат установени и неутрализирани, преди дейността им да доведе до по-сериозни последици", каза той. По думите на министъра фокусът на службите е насочен към превенцията.

От прокуратурата ще поискат постоянния арест на Хосе Мануел Гиямон Николас, който е задържан за до 72 часа.