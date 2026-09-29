Последен ден за подаване на заявления за гласуване в чужбина

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Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на предстоящите президентски избори на 25 октомври. За разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления.

Заявлението може да бъде подадено онлайн чрез електронната форма на сайта на ЦИК или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България в чужбина.

Избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, няма да е необходимо да попълват декларация по образец в изборния ден. Колко и къде ще бъдат секциите в чужбина ще стане ясно до 3 октомври.

Извън страната вота си ще дадат българските граждани в 66 държави, като до миналата седмица малко над 18 400 са подали заявление за участие в изборите.

По традиция най-много в Турция, следвана от Великобритания, Германия и САЩ.

Рекорден брой двойки се включиха в надпреварата за държавен глава - 27.

На тези избори машинно гласуване се произвежда във всички избирателни секции, с изключение на тези с по-малко от 300 избиратели. Общо за страната секциите са повече от 11 700 секции.