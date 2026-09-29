Промени, насочени срещу „делата шамари”, ще обсъжда правната комисия

Промени в Гражданския процесуален кодекс, насочени срещу „делата шамари", ще гласува правната комисия на извънредно заседание днес. Става въпрос за съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес.

Промените трябваше да бъдат приети още през май и са свързани с прилагането на европейската Директива от април 2024 г., която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие, срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява.