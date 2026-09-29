ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Делото за катастрофата с 57 жертви в Темпе продълж...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23640927 www.24chasa.bg

Промени, насочени срещу „делата шамари”, ще обсъжда правната комисия

1692
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Шефката на правната комисия Янка Тянкова от ПБ Снимка: Велислав Николов

Промени в Гражданския процесуален кодекс, насочени срещу „делата шамари", ще гласува правната комисия на извънредно заседание днес. Става въпрос за съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес.

Промените трябваше да бъдат приети още през май и са свързани с прилагането на европейската Директива от април 2024 г., която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие, срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява.

Шефката на правната комисия Янка Тянкова от ПБ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино