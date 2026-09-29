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Бившият кмет на Калофер за сектата "Слънце на Водолей": Излизаха голи на реката, това отблъскваше хората

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Румен Стоянов Кадър: bTV

"Не по-малко от 15 г. съществуват тук. Когато пристигнаха само се чу, че предният собственик е продал бунгалата си. Първо приехме нещата нормално, все пак идваше инвестиция в града. Мина обаче малко време и хората почнаха да говорят, че нещо не е нормално", коментира пред bTV бившият кмет на Калофер Румен Стоянов за сектата "Слънце на Водолей", чийто лидер арестуваха за кактуси с дрога.

И допълни: "Разказваха, че когато минавали оттам, виждали как хората са били обградени с някакви символи. Отидох на място, развързахме две снопчета, в които имаше семена".

"Не познавам лидера Хосе. Виждал съм друг човек от неговото братство", каза бившият кмет.

По думите му "нещата започнаха от Бяла река. Хората там бягат от жегите. Когато има най-много хора с децата, там от сектата излизат голи, понякога се събличат пред тях, това отблъсква".

Румен Стоянов Кадър: bTV

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