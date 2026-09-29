Експерт за сектите: Често в тях влизат развити хора, според които светът е увреден

"Природата в България е благодатна, тя поканва да си поканиш село далеч от порочния свят - това е един от мотивите да се отделиш, където можеш да се отдадеш на неща като интоксикация. Това не е българска тенденция, а по-скоро част от ню ейдж вълната от Калифорния", коментира пред bTV социалният антрополог Харалан Александров.

И допълни: "Тя е присъща на хора, които са доста развити, но не са щастливи. Те мислят, че светът е увреден, това са стари гностични идеи, и те търсят истинския път често чрез източни практики като систематична медитация, а понякога интоксикация".

Според Александров "ние тук си имаме нашите практики за интоксикацията, като ракията".

А за сектите посочи, че "има много рискове за хората, които са зависими, или имат нужда да са зависими, да се поставят под контрола над нечий авторитет".