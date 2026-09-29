Наталия Ефремова: Предвиждаме 300 млн. евро повече за семействата в Бюджет 2027

В бюджета за следващата година са предвидени повече пари за социални плащания, съобщи по БНТ министър Наталия Ефремова. Тя коментира, че с новия механизъм за подпомагане по Коледа и Великден се разширява кръгът на хората, които могат да получат допълнителна помощ. По този начин уязвими семейства и хора с ниски доходи ще получат допълнително по 50 евро. Тя допълни, че започва широк дебат за създаването на Кодекс за социална закрила, който да обедини разпръснатите в различни закони форми на социално подпомагане

Новият механизъм за подпомагане по Коледа и Великден разширява кръга на хората, които могат да получат допълнителна помощ. Освен пенсионери, в него попадат уязвими групи. По думите на министър Ефремова необходимият ресурс е предвиден в бюджета за 2026 г.

„Това е стабилно законодателство, което аз също подкрепям, тъй като промяната, която следва след изменението в Закона за социално подпомагане, вече подкрепя по Коледа и по Великден с допълнителна социална помощ по-широк кръг уязвими лица и семейства, обследвайки техния доход. Тоест действително тези, които имат най-ниски доходи, ще получат тази подкрепа за първи път сега по Коледа с новия размер, конкретно определен в размер на 50 евро на семейство или на лице, което има право на тази помощ. И тук е важно да се каже, че освен групата на пенсионерите, която е най-голямата група в този кръг лица, вече говорим за семейства, които отглеждат деца с увреждания, семейства, които са приемни родители на деца, също които живеят без родителска грижа, семейства, които имат по принцип много ниски доходи."

Тези групи и в момента получават различни форми на социална подкрепа, но според министъра системата е сложна и разпокъсана. Именно това е една от причините за започването на по-широк дебат за промяна на модела. По думите й един от основните въпроси е дали хората знаят към коя институция трябва да се обърнат и на каква помощ имат право, когато попаднат в уязвима ситуация.

В момента социалните мерки са разпределени в повече от осем закона, като различните видове подкрепа са над 56, посочи министърът.

„Имаме над 8 закона и над 56 са вида различни социални мерки, които се задействат в различни ситуации. Това наистина е объркващо за човека и в крайна сметка може да представлява една прекрасна архитектура на законодателството за юристите, но в никакъв случай не е в помощ на хората."

Затова според министър Ефремова е време да започне обсъждане за подготовката на Кодекс за социална закрила. Идеята е той не просто да събере действащите разпоредби на едно място, а системата да бъде организирана около нуждите на хората.

„Това е причината, поради която ще говорим много широко и много дълго във времето, за да съберем мнението на всички заинтересовани страни, неправителствен сектор, академична общност, разбира се, и всички институции, за да помислим дали е време да започнем подготовката на един Кодекс за социална закрила, т.е. ново законодателство, което не само формално събира на едно място цялото разпръснато социално подпомагане в различни закони, но в крайна сметка е ориентирано към нуждите на човека и не той се нагажда спрямо това, което е разпръснато в законодателството, а може на едно място да получи конкретна информация в различни уязвими ситуации, в които изпада, как да бъде подкрепен."

Ефремова коментира и темата за подкрепата заради високите цени на горивата. Социалният министър посочи, че разработеният инфлационен чек започва да се изплаща на уязвими семейства от 1 октомври.

„Конкретно в областта на социалната политика знаете, че разработихме инфлационния чек, който, между другото, от 1 октомври започва да бъде изплащан на уязвими семейства. Той вече не е свързан единствено и само с притежанието на автомобил. По-скоро правим отново преглед заедно с данните, които имаме в Националната агенция за приходите, за доходите на хората, така че в крайна сметка отново да подкрепим тези, които са най-засегнати и най-уязвимите, като цените, високите цени на горивата, се отразяват върху всички цени на стоките и услугите и не е необходимо да има връзка с притежанието на автомобил."

Министърът обясни, че хората сами ще решават за какво да използват получените средства.

„Тоест ние разширяваме ветрилото на подкрепата от предишния вариант, който беше през пролетта, към по-широк кръг лица, за да могат в крайна сметка те сами да преценят. Дали ще ги използват за гориво, дали ще ги използват за стоки и услуги."

Социалният министър потвърди, че инфлационният чек по същество е подкрепа срещу ефекта от повишените цени, а не мярка за директно намаляване на цените на горивата.

Ефремова обяви, правителството планира допълнителен ресурс за семействата в Бюджет 2027.

„В Бюджет 2027 ще видим един много сериозен пакет за подкрепа на семействата в размер на 300 милиона евро, които ще бъдат в повече, в допълнение от това, което виждаме в настоящия Бюджет 2026. Разпределила съм го съвсем виртуално в три направления. Подкрепа за училище, подкрепа за старт на едно семейство при раждането, тъй като ще имаме много сериозно увеличение на всички еднократни и месечни помощи на семействата с малки деца. И, съответно, данъчните облекчения, за които започна да се говори все повече. И имаме една нова мярка, която подкрепяме във връзка с децата, които бихме искали да бъдат подкрепени с повече активности и дейности извън училищната класна стая, но в крайна сметка развиващи тяхната личност."

Министърът уточни и как се предвижда да бъде разпределен допълнителният ресурс.

„300 милиона евро - от тях 100 милиона евро ще са свързани със семейното подпомагане. 200 милиона ще бъдат заделени за въпросните данъчни облекчения на семействата."

Една от целите на данъчните облекчения според Ефремова е хората да бъдат стимулирани да декларират реалните си доходи.