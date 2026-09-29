С условна присъда се размина пиян шофьор, причинил катастрофа с пострадал в Асеновград

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34-годишният мъж карал с 2,29 промила алкохол в кръвта

С условна присъда от 10 месеца и изпитателен срок от 3 години се размина пиян шофьор, предизвикал катастрофа на входа на Асеновград и нанесъл средна телесна повреда на водач на микробус.

На 15 август 2023 г. около 16,20 часа бил подаден сигнал на телефон 112 за пътен инцидент на входа на Асеновград откъм Кърджали. Лек автомобил "Тойота", управляван от пияния, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в микробус „Мерцедес". След медицинска помощ за домашно лечение бил освободен водачът на буса. При тест с дрегер униформени от Асеновград установили, че 34-годишният мъж зад волана на "Тойота"-та е употребил алкохол над 2 промила.

Оказало се обаче, че пострадалият е със средна телесна повреда - счупена китка, довела до до трайно затрудняване на движенията. Съдебномедицинската експертиза пък установила, че 34-годишният водач шофирал с 2,29 промила алкохол в кръвта.

Подсъдимият ще плати разноските по делото, които са на стойност 938 евро и още 1000 евро на пострадалия за съдебния процес и наетия от него адвокат.

Присъдата на шофьорът подлежи на обжалване в 15-дневен срок.