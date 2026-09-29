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Гълъб Донев: Социалната подкрепа трябва да е адекватна за нуждаещите се

Цветелина Стефанова

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Министри и експерти обсъждат проблемите в социалната система на дискусия в Министерския съвет. СНИМКИ: ЮЛИЯН САВЧЕВ

Кодифицирането и създаването на работна група е много важно, защото социалната подкрепа трябва да е адекватна и да насърчава активния живот на нуждаещите се. Това каза вицепремиерът Гълъб Донев, който откри кръгла маса за социалните услуги в Министерския съвет.  

Както "24 часа" писа за помощи и социални услуги се отделят над 3 млрд. евро за между 56 и 70 вида помощи, които се дават по 8 закона. Това е причината сега правителството да иска да ги обедини в един Кодекс за социалните услуги. Това обаче ще отнеме много време. Това няма да е инструмент за отнемане на права, каза социалната министърка Наталия Ефремова

29%  от хората са в риск от бедност, каза пък председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова. 

Министри и експерти обсъждат проблемите в социалната система на дискусия в Министерския съвет. СНИМКИ: ЮЛИЯН САВЧЕВ
Министри и експерти обсъждат проблемите в социалната система на дискусия в Министерския съвет. СНИМКИ: ЮЛИЯН САВЧЕВ
Министри и експерти обсъждат проблемите в социалната система на дискусия в Министерския съвет. СНИМКИ: ЮЛИЯН САВЧЕВ

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