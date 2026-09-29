Радев кани всички в събота да посрещнат тленните останки на цар Самуил пред Княжеския дворец

Те ще бъдат транспортирани в София със "Спартан" след историческо споразумение между България и Гърция

На 3 октомври в 12,30 ч каня всички сънародници на площад "Батенберг" пред Княжеския дворец да посрещнем заедно тленните останки на цар Самуил и да се поклоним пред великия българския владетел и с шествие да го изпратим в последния му път към църквата "Света София", където като дете той е бил въведен в християнството.

Тази покана отправи премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Той припомни, че след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в родината му.

На днешното заседание ще одобрим текст на това споразумение. То предвижда реципрочно предаване за съхранение на исторически артефакти и реликви - религиозни и културни, каза Радев.

Той разказа, че стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датират още от 1965 г., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки при изградената от цар Самуил базилика "Свети Ахил" в Малкото Преспанско езеро. Вече 6 десетилетия не са преставали усилията ни.

"На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да благодаря на премиера на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавната визия и историческата смелост за това споразумение, защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави, и общото ни членство в ЕС ни помага да разбираме по-добре чувствителността на другите".

В събота, на 3 октомври Радев ще бъде в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от Мицотакис, официално ще бъдат предадени тленните останки - както на Самуил, така и на цар Гаврил Радомир и други членове на царското семейство, открити в същия саркофаг.

След транспортирането на тленните останки в София със самолет "Спартан", те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата "Света София".