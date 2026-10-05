Годишнината е възможност да говорим за следващия етап от развитието, казва директорът на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

– Г-н Иванов, отбелязвате 20 години от началото на организираната ресурсна подкрепа и развитието на приобщаващото образование в област Стара Загора. Какво означава тази годишнина?

– Това са 20 години промяна вначина, по който образователната система разбира детето, неговите потребности и правото му да бъде част от общността. През 2006 г. започнахме с ресурсен център, а днес РЦПППО– Стара Загора е част от много по-развита система за подкрепа на приобщаващото образование. Зад тези 20 години стоят хиляди деца и семейства, ресурсни учители, психолози, логопеди, учители и директори, много институции и партньори. Искаме годишнината да бъде не просто повод за равносметка, а възможност да говорим за следващия етап от развитието на приобщаващото образование.

– Как отбелязвате 20-годишнината?

– Подготвихме цялостен план от инициативи, които разглеждат приобщаващото образование от различни перспективи – историческа, професионална, академична, социална и обществена. Сред основните дейности са анализ на развитието на приобщаващото образование в област Стара Загора, пътуваща фотоизложба, кръгли маси, по- светени на подготовката на педагогическите специалисти и на социалните услуги в подкрепа на приобщаването, символично засаждане на „Дърво на приобщаването“.

– Проведохте кръгла маса за подготовката на педагогическите специалисти. Защо избрахте точно тази тема?

– Качественото приобщаващо образование започва с добре подготвения педагогически специалист. В крайна сметка приобщаването се случва в класната стая и в ежедневното взаимодействие с детето. На кръглата маса събрахме представители на академичната общност и практиката, за да обсъдим доколко университетската подготовка отговаря на съвременните потребности на приобщаващото образование. Амбицията ни е изводите от нея да бъдат полезни и за развитието на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти.