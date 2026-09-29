Ирина Асиова - Диамант: Паметникът на връх Шипка не се събаря, реставрират го

Паметникът на свободата на връх Шипка не се събаря. Започнала е дългоочаквана реставрация, която трябва да реши сериозни проблеми с влагата, каменния градеж и стълбището към входа. Това заяви в своя фейсбук публикация депутатката от "Прогресивна България" Ирина Асиова - Диамант.

Тя сподели, че е получила въпроси и разтревожени съобщения за съдбата му.

"Но нека разграничаваме основателната загриженост от внушенията, които всяват страх", призова тя.

Ето какво гласи цялата ѝ публикация:

През последните дни получавам все повече въпроси и разтревожени съобщения за съдбата на Паметника на свободата на връх Шипка. Разбирам тази тревога — към място с такова значение за България никой от нас не може да бъде безразличен. Затова събрах актуалната информация.

Най-важното: паметникът не се събаря. Започнала е дългоочаквана реставрация, която трябва да реши сериозни проблеми с влагата, каменния градеж и стълбището към входа.

Нека припомня и историята на тази наша светиня. През 1920 г. на свой конгрес ветераните от Българското опълчение решават да бъде издигнат Паметник на свободата на връх Свети Никола. Средствата се събират с доброволни дарения от целия народ. Основният камък е положен на 24 август 1922 г., строителството започва през 1926 г. и завършва през 1930 г. На 26 август 1934 г. цар Борис III тържествено открива монумента.

Проектът е на арх. Атанас Донков и скулптора Александър Андреев, а в създаването на внушителния лъв участва и Кирил Шиваров. Зад този паметник стоят и майсторите, които обработват камъните на ръка, извозват ги с волски каруци и пренасят пясъка с катъри по планинските пътища. Сред тях е и прочутият Пеню Бомбето. Паметникът е изграден с даренията, труда и признателността на българите. Днес ние носим отговорността да го съхраним.

Какво се прави сега, 100 години след полагането на първия камък?

- Ремонтира се стълбището към северния, официален вход, където има слягане и разместване на стъпалата.

- Отстраняват се компрометираните фуги между каменните блокове и се извършва цялостно префугиране на фасадите. Това е бавна, трудоемка работа, голяма част от която се прави ръчно. Предвидени са подмяна на силно увредените каменни блокове и възстановяване на оловните обшивки.

- Вътре се премахват допълнително полаганите през годините изолационни материали и шпакловки, за да бъде открит автентичният каменен градеж.

- Възстановява се естествената вентилация чрез отваряне на 21 отвора, предвидени още при изграждането. Влагата е един от основните проблеми, които реставрацията трябва да реши. Предвидени са и дейности по вратите към костницата и северния вход.

През юли Министерският съвет одобри финансиране от 3 151 475 евро за дейностите по сключения договор. Има избран изпълнител. Според официалната позиция на ръководството на музея в обществената поръчка са участвали шестима кандидати, изборът не е обжалван, а извършените проверки от прокуратурата и Агенцията за държавна финансова инспекция не са установили нарушения в процедурата.

Защо срокът е толкова дълъг? По договор са предвидени 642 календарни дни, разпределени в три строителни сезона — от 1 април до 31 октомври. На върха условията са сурови и не позволяват целогодишна работа. Обявеният ориентир за приключване е краят на август 2029 г., ако дейностите вървят по план. През това време достъпът до вътрешността е преустановен, но районът около паметника остава достъпен при спазване на мерките за безопасност. Според ръководството на музея традиционните чествания ще продължат.

Въпросите на гражданите са напълно основателни. Осигуреното финансиране и проведената процедура сами по себе си не са гаранция за качествен ремонт — необходими са постоянен професионален контрол и ясна информация за свършеното.

Но нека разграничаваме основателната загриженост от внушенията, които всяват страх. Шипка заслужава отговорност и грижа. Дължим ги и на хората, в чиято памет е издигнат монументът, и на онези, които са го построили, и на децата ни, които един ден ще изкачат стъпалата му.

Откакто е построен паметникът е ремонтиран основно само веднъж - в началото на 80-те години на миналия век. Правени са и няколко частични, главно запълване на фугите и реставрация на фигурата на лъва.